全國擴大取締酒駕專案7日上路　警政署將動員全國4381警力





▲警政署將於1月7日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」將動員4381警力嚴打酒駕行為。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署通令全國各地警察機關強化執行防制酒駕作為，並於1月4日邀集全國各縣市警局夜管副局長、交通大隊長召開「研商道路交通安全改善方案」視訊會議，警政署長陳家欽會中就「強化防制酒後駕車」加強查緝力度、要求各單位確實規劃勤務，並針對重點於餐廳、KTV、夜店、易發生酒駕行為等地點周邊，展現綜合快打警力，防止酒駕行為，並嚴防街頭聚眾鬥毆之事件。

▲警政署將於1月7日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」將動員4381警力嚴打酒駕行為。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署將在1月7日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」勤務，規劃酒駕勤務將動員警力4381人、設立路檢點558處。

警政署呼籲民眾：警察取締酒駕絕不手軟，酒後切勿駕車，再次提醒民眾「開車不喝酒、喝酒不開車」，警方將宣導餐廳、販酒業者、計程車隊與代駕業者合作，提供代駕服務，駕駛人如有飲酒必要，酒後除指定未飲酒人員駕駛外，可多利用「代叫計程車」及「代駕服務」，切勿酒駕上路以保障自身及他人安全。

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