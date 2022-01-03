　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚

▲李姓男子向外吹噓自己是新北地檢署檢察官，2名女子與同一名男子涉妨害家庭案挨告，委託李男喬官司卻慘遭詐騙51萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲美麗華家族第二代黃憲文涉嫌拿家族土地質押10億元遭起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

美麗華家族集團又爆爭產風波，第二代黃憲文遭指控，把上一代合資購買的土地拿去抵押貸款10億元，黃憲文解釋因土地太多，他也不清楚哪些是家族共有，但台北地檢署調查認為，美麗華家族共有的土地權狀都由代書保管，黃憲文應分得出哪些土地只是借名登記在他名下，卻未經家族同意就自行處分，3日依背信等罪嫌起訴。

美麗華家族由第一代大哥黃杏中帶著9名兄弟姊妹，從磚瓦廠出發，轉入羽毛業，版圖更跨足百貨、飯店業，第一代的兄弟姊妹們除了共同打拼事業，很早就有合資購買土地置產的習慣，外界曾估計美麗華家族光是在台北市大直區的土地，市價應破千億元。

而這些第一代合資購買的土地，幾乎都是以借名方式，集中登記在少數家族成員名下，兄弟姊妹們會另外記錄每筆土地的「大公」、「小公」等合資比例，其中大部分位於新北市汐止區的土地，就分別登記在第一代老五黃固榮與兒子黃憲文的名下。

▲▼法律，法治，法庭，司法，立法。（圖／視覺中國）

▲檢察官調查，美麗華家族習慣把合資土地權狀交給代書，不會出現與私地弄混的情形。（示意圖／視覺中國）

2014年9月間，黃固榮過世後，長期與家族合作的周姓代書協助，將黃固榮名下財產過戶給了黃憲文，結果黃憲文的堂姊黃秋香等第二代成員發現，這些家族土地，在2018年到2019年間，被分批拿去抵押借款5.4億元、2.5億元、2.2億元，因此陸續提告。

黃憲文解釋這些土地有的本來就是他自己的，有的是父親自己留下來的，土地筆數實在太多，他也搞不清楚，因為需要處理稅務，還有土地管理問題，所以拿土地去抵押。

不過檢察官傳喚周姓代書發現，美麗華家族合資購地有個特別的習慣，就是土地所有權狀不會交給家族成員，統一由代書保管，即使後來代書幫忙處理黃固榮遺產過戶到黃憲文名下，只要是家族土地，也都沒把權狀交給黃憲文。

檢察官認為，黃憲文自己也承認，父親黃固榮曾在家族成員要求下，立遺囑說明名下土地合資情形，卻明知權狀都在放在代書那裡，仍向主管機關申請遺失補發，又未經家族討論授權，就把借名登記他名下的土地拿去設定抵押，因以依涉嫌背信、使公務員登載不實等罪起訴黃憲文。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

黃舒駿暢銷曲大陸授權受阻　控「歌林音樂」19首歌侵權結局出爐

渣男裝富二代騙4女供養揮霍　她收iPhone新機帳單才知人財兩失

反骨艾瑞絲IG限動：少來煩我　網酸「不紅小模」挨告結果出爐

ET快訊
地震超搖「北檢磁磚整片掉」　砸中律師！
快訊／規模6.0強震　中捷全線一度停駛
LIVE／今年首起強震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最
突然就搖！強震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪
快訊／規模6.0強震　氣象局回應了
快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！
快訊／規模6.0強震！新北三重民眾受困電梯
今年第一強震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感
快訊／規模6.0強震！　北捷緊急減速
快訊／台北超有感地震！17：46規模6地震　最大震度4級
快訊／17:46地震！　台北晃超大
美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚
爆2例Omicron本土　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日
天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警爆衝突！推擠狂飆三字經
阿緯茶餐廳撤出ATT 4 FUN　2層樓旗艦店關門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

「大陸胞兄」急需百萬　屏東阿北郵局匯款…行員+警聯手阻詐

快訊／台南市中西區民宅火警　消防人員救出5人2送醫

坤輿試運轉爆肢體衝突　董事現場推人+勒脖！警第二波拘提

電鍍廠偷排氰化物！21歲新婚工人喊「爸我不行了」亡…留妻2幼子

黑鷹飛官被分手秒變渣男！偷錄性愛照要脅散佈：我就下流無恥

美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚

衝突畫面曝！天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警推擠狂飆三字經

台南聯結車右轉擦撞機車！　婦人倒地「後輪輾過頭」濺血慘死

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

「大陸胞兄」急需百萬　屏東阿北郵局匯款…行員+警聯手阻詐

快訊／台南市中西區民宅火警　消防人員救出5人2送醫

坤輿試運轉爆肢體衝突　董事現場推人+勒脖！警第二波拘提

電鍍廠偷排氰化物！21歲新婚工人喊「爸我不行了」亡…留妻2幼子

黑鷹飛官被分手秒變渣男！偷錄性愛照要脅散佈：我就下流無恥

美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚

衝突畫面曝！天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警推擠狂飆三字經

台南聯結車右轉擦撞機車！　婦人倒地「後輪輾過頭」濺血慘死

快訊／東部近海6.0強震　台鐵七堵=香山雙向列車延誤

這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

開車出門「最黑副駕」站著貼靠枕沿路睡翻　飼主笑：誰能比牠爽

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

規模6有感地震　台電：電廠正常運作、雙北部分停電查修中

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

快訊／國道3號15車連環撞！

快訊／台大法律男學生宿舍墜樓亡

驚悚畫面曝！司機開車門擊落機車奪命

渣男撿屍醉女　害她裸奔跳窗求救

一家4口遭撞　姊「牙齒全斷」醫師捐助重建費

譙「力宏敢啦」！高雄酒醉髒話妹慘了

酒駕撞碎一家4口　阿公悲曝兒孫最新狀況

南投臥龍洞驚見「吊掛男屍」！還有1男1女詭異失蹤

醉男坐馬路遭輾過　22歲女駕駛撞死人嚇傻

阿嬤苦守加護畫面曝！家當、藥品全帶身上

即／苗栗市區公寓氣爆火警　「1狗1兔1浣熊」死亡

快訊／雲林賓士撞聯結車　1命危2傷送醫

更多熱門

相關新聞

39歲男「存款5位數」嘆人生黑白！他狂推1行業

39歲男「存款5位數」嘆人生黑白！他狂推1行業

一名39歲男目前沒房、沒女友，無任何投資，存款僅剩5位數，父母也沒留下任何東西，對此他不禁苦惱，「接下來的人生要怎麼辦？」慘澹遭遇釣出過來人，建議他能從1行業下手，表示薪資合理、有供餐，待在屏東勢必能減少開銷；如果想更上一層，也是個不錯的跳板。

明星學校「戶籍月租3000元」　讀9年32萬曝光

明星學校「戶籍月租3000元」　讀9年32萬曝光

2022台股衝2萬點統一證：本質好

2022台股衝2萬點統一證：本質好

市政路延伸土地徵收價惹議　中市府：持續積極溝通協調

市政路延伸土地徵收價惹議　中市府：持續積極溝通協調

水湳經貿園區將成台中「地王」　113億天價標售突改議約

水湳經貿園區將成台中「地王」　113億天價標售突改議約

關鍵字：

美麗華家族第二代黃固榮黃憲文背信土地合資投資使公務員登載不實權狀遺失代書

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面