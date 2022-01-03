美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚

▲美麗華家族第二代黃憲文涉嫌拿家族土地質押10億元遭起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

美麗華家族集團又爆爭產風波，第二代黃憲文遭指控，把上一代合資購買的土地拿去抵押貸款10億元，黃憲文解釋因土地太多，他也不清楚哪些是家族共有，但台北地檢署調查認為，美麗華家族共有的土地權狀都由代書保管，黃憲文應分得出哪些土地只是借名登記在他名下，卻未經家族同意就自行處分，3日依背信等罪嫌起訴。

美麗華家族由第一代大哥黃杏中帶著9名兄弟姊妹，從磚瓦廠出發，轉入羽毛業，版圖更跨足百貨、飯店業，第一代的兄弟姊妹們除了共同打拼事業，很早就有合資購買土地置產的習慣，外界曾估計美麗華家族光是在台北市大直區的土地，市價應破千億元。

而這些第一代合資購買的土地，幾乎都是以借名方式，集中登記在少數家族成員名下，兄弟姊妹們會另外記錄每筆土地的「大公」、「小公」等合資比例，其中大部分位於新北市汐止區的土地，就分別登記在第一代老五黃固榮與兒子黃憲文的名下。

▲檢察官調查，美麗華家族習慣把合資土地權狀交給代書，不會出現與私地弄混的情形。（示意圖／視覺中國）

2014年9月間，黃固榮過世後，長期與家族合作的周姓代書協助，將黃固榮名下財產過戶給了黃憲文，結果黃憲文的堂姊黃秋香等第二代成員發現，這些家族土地，在2018年到2019年間，被分批拿去抵押借款5.4億元、2.5億元、2.2億元，因此陸續提告。

黃憲文解釋這些土地有的本來就是他自己的，有的是父親自己留下來的，土地筆數實在太多，他也搞不清楚，因為需要處理稅務，還有土地管理問題，所以拿土地去抵押。

不過檢察官傳喚周姓代書發現，美麗華家族合資購地有個特別的習慣，就是土地所有權狀不會交給家族成員，統一由代書保管，即使後來代書幫忙處理黃固榮遺產過戶到黃憲文名下，只要是家族土地，也都沒把權狀交給黃憲文。

檢察官認為，黃憲文自己也承認，父親黃固榮曾在家族成員要求下，立遺囑說明名下土地合資情形，卻明知權狀都在放在代書那裡，仍向主管機關申請遺失補發，又未經家族討論授權，就把借名登記他名下的土地拿去設定抵押，因以依涉嫌背信、使公務員登載不實等罪起訴黃憲文。

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