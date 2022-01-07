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酒駕撞死媽媽今告別式！重傷父女3人躺病房仍不知　家屬痛哭淚送

▲▼車禍身亡的范女舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲車禍身亡的范女7日舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市黃姓男子酒駕造成林家4口1死3傷的慘劇，死者范姓媽媽7日上午舉行告別式，由於林爸爸、林家兩名女兒都還在醫院，家屬取得共識暫時沒告知3人實情，3人無法送最愛的妻子和媽媽最後一程，告別式上林家和范家的親友神情哀戚，尤其范女的媽媽痛失愛女，數度痛哭，讓人鼻酸。

▲▼車禍身亡的范女舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲范女的親屬參加告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

今天上午的告別式家屬原本想要低調處理，在高雄殯儀館較小的大華廳舉行，但因為各界送來的花籃實在太多，不得已臨時改到較大的景行廳舉行。

▲▼車禍身亡的范女舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲范女的告別式上親友痛哭。（圖／記者陳宏瑞攝）

包括范女的爸媽、林男的爸媽、范女的姐姐、姐夫、林男的妹妹、妹婿等親友都出席了家祭儀式，眾親友對於這起意外都不願多談，僅由林男妹婿出面代表家屬感謝各界的關心和幫忙。

林男妹婿表示，案發之後，加害人黃男的家屬都沒有出現，也沒有表達任何慰問、道歉之意，家屬目前就是先以將林男父女三人的健康為優先，其他問題暫時不考慮。

公祭典禮上，各界民意代表、社團多人到場捻香致意，現場氣氛莊嚴肅穆，市府方面市長陳其邁沒有出席，派市長辦公室主任代表出席。

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