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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酒駕事件頻傳　許智傑：應提高本刑且不得易科罰金

▲▼立委許智傑召開「旅行業要活下去 團旅補助不能少」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前發生酒駕重大意外死亡憾事，再度掀起社會各界對於酒駕刑責的討論。對此，民進黨立委許智傑表示，現階段的酒駕罰則還要再強化，「例如酒駕未肇事者及酒駕未致人重傷或死亡者，本刑皆應提高並且不得易科罰金！」

許智傑表示，由於酒駕者普遍有「我還能開車」、「酒駕不會被抓到」、「被抓到也不會被關」等各種僥倖心態，才會造成酒駕憾事不斷，「現階段的酒駕罰則還要再強化，例如酒駕未肇事者及酒駕未致人重傷或死亡者，本刑皆應提高並且不得易科罰金！」

許智傑指出，自己接到很多人反應，同車乘客未盡勸導義務，放任駕駛酒駕，也需要納入考量，的確目前台灣酒駕連坐處罰相對輕微，只罰同車乘客600－3000元，所以無論是課責對象或罰則都還有討論及調整的空間，希望法務部及交通部等相關部會研擬相關法規。

對於酒駕，行政院6日召開例行院會，並在會中通過「道路交通安全精進作為」報告，院長蘇貞昌裁示，嚴懲酒駕要迅速、依法強力執行，杜絕僥倖。

交通部於6日行政院院會報告「道路交通安全精進作為」，提出21項跨部會道路交通安全精進作為，行政院同意支持道路安全預算倍增，並結合9個部會的力量全力投入，逆轉逐年攀升交通事故死亡人數趨勢。

此次特別加重酒駕罰則，包括酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金、假釋條件依法從嚴審核、經醫療評估合於緩起訴條件者將依法命戒癮治療、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、推動飲酒場所提供酒後代駕機制等，藉以遏阻酒駕發生。

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