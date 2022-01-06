時力2022首波議員提名未見現任　陳椒華：有些可能轉戰縣市長

▲時代力量舉辦「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量6日公布2022年第一波地方公職參選人名單，人選涵蓋台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等縣市，共計10名議員參選人。時代力量黨主席陳椒華透露，有些現任議員有意爭取連任，有些則還在考量轉換跑道，「可能縣市首長等其他跑道」，時代力量會尊重他們最後的決定。

時代力量6日舉辦首場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、律師丁穩勝、 時代力量立委王婉諭、邱顯智以及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫等提名小組委員，共同宣布時代力量2022年第一波地方公職參選人名單。

陳椒華說明，時代力量第一波名單總共提名10席，未來針對縣市議員的候選人，陸續還會有第二波、第三波，黨慶當天也會有新的提名，至於縣市長的候選人，還會持續再做海選，在經過提名小組、決策委員會通過之後才會公布，「所以目前還沒有確定」。

陳椒華會後受訪時透露，有些現任的縣市議員願意爭取連任，有些則還在考量轉換跑道，他們還在做考慮，「可能有些縣市首長的其他跑到」，時代力量尊重他們最後的決定，所以現在還沒有公布。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者李毓康攝）



談及哪些現任議員有意轉換跑道，陳椒華則直言，「我現在沒有辦法確定，最後決定了才會公布，你猜是誰我現在不知道」，這些縣市議員是不是要轉換跑道，這要由當事人做出最後決定，時代力量最後才會公布。

有關縣市首長部分，陳椒華則說，縣市首長比較困難，因為只有一個名額，大家總是要考慮比較久，「所以不可能太快做決定」，願意參選縣市長的人，除了自己本身的意願，還要經過家裡的同意，這些都還要評估。

陳椒華表示，時代力量還是希望推出自己的人選，但總是還沒到最後的階段，「目前最有機會的縣市長提名，大家都問了，新竹市是我們有希望，能夠有候選人推出」，至於台北市則還沒有接到有任何人來報名。

時代力量本次地方公職人選提名區域為台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮，共計10名議員參選人，分別為台北市士林、北投區議員參選人劉仕傑、台北市大安、文山區議員參選人林泓泰、新北市新莊區議員參選人吳香君、 新北市板橋區議員參選人彭盛韶。

另外，還有桃園市八德區議員參選人呂宇晟、桃園市蘆竹區議員參選人徐鈺雯、桃園市中壢區議員參選人林佳瑋、宜蘭縣羅東鎮議員參選人楊坊翔、宜蘭縣宜蘭市議員參選人林正芳、花蓮縣第三選區（鳳林鎮、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）議員參選人陳慶元。