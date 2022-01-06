傅崐萁：中二補選是台中市長前哨站　綠贏「林佳龍將再戰盧秀燕」

▲盧秀燕、林佳龍。（合成圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選倒數2天，國民黨立委傅崐萁指出，中二補選是年底台中市長選戰的前哨站，關係著前交通部長林佳龍的下一步；如果候選人林靜儀勝出，就表示擔任綠營總指揮的林佳龍政治能量完全回來，就會留在台中直接挑戰現任台中市長盧秀燕。

傅崐萁6日接受前高雄市新聞局長王淺秋廣播專訪時表示，民進黨2022專注在台北市與桃園市，且最後會派衛福部長陳時中參選台北市長，而非林佳龍。

傅崑萁說，林佳龍下一步觀察點是中二選區補選結果，英系、海派、正國會、新潮流大軍壓境輔選，總指揮是林佳龍，所以今天非國民兩黨兩位候選人顏寬恒、林靜儀在選舉，而是藍綠前後任台中市長在火拼，如果林靜儀「空降打敗在地」，就表示林佳龍的政治能量完全回來，就會留在台中直接挑戰盧秀燕。

傅崐萁也指，盧秀燕如果在中二選舉中，用盡最大力量協助顏寬恒，若顏勝選，林佳龍的手就收回去；但若盧秀燕未讓台中地方人士感受到自己盡全力輔選，今年年底就不只是林佳龍的挑戰而已，在台中黑派受傷後，是否還會用所有力量支持盧秀燕，這就要再觀察。

傅崐萁強調，這場補選就是台中市長今年底的前哨站，林佳龍動向也是用中二補選作為未來是否留在台中再拚一次，或到去新北做犧牲打。

傅崐萁再指，桃園市長鄭文燦是2024熱門人選，也曾傳是閣揆可能人選，藉由中央跳板後，再來選2024，但在四大公投結束後，行政院長蘇貞昌更加穩固，所以鄭接閣揆機會非常渺茫；所以這情況下，鄭文燦未來前途在哪，可能就是今年民進黨能否在桃園市長選戰中延續板塊，若民進黨落敗，鄭文燦就要休息一陣子。

針對綠營可能參戰北市長人選，傅崐萁說，還有一位要觀察的人就是前副總統陳建仁，他絕對是英系的武器，形象非常好，也是公衛專家；現在出現Omicron變異株及桃機群聚的挑戰，就看陳時中能不能撐過這關，這就關係到民進黨台北市長人選，而陳建仁就是民進黨最大的活棋。