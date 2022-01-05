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潛友海底舉牌　2022綠島跨年民眾驚喜不斷

圖、文／好事聯播網提供

2021歷經疫情三級，終於迎來全新開始，各地的跨年活動一一舉辦，潛水天堂綠島也展現特色，舉辦了全台獨有的2022綠島海底陸上同步倒數跨年演唱會，數十位潛友潛入知名的豆丁海馬郵筒旁，還準備了特別的倒數翻牌儀式，和陸上的民眾同樂，歡慶2022年。此次綠島跨年演唱會也在好事989電台粉絲專頁全程直播，吸引不少粉絲觀看。

▲▼ 鄉長謝賢裕帶領眾星與嘉賓一同倒數。（圖／綠島鄉公所提供）

▲鄉長謝賢裕帶領眾星與嘉賓一同倒數。（圖／綠島鄉公所提供）

綠島跨年的重頭戲海底倒數，讓陸上水下都一起期待，專業的潛水教練帶隊出海，當台上長官嘉賓開始倒數，海下潛友也拿出倒數翻牌一起倒數，並驚喜秀出「11111」字牌，向世界宣告111年1月1號正式到來！並看見綠島的美！

▲▼ 陸上海底同步倒數，潛友正在準備翻牌倒數(綠島鄉公所提供)

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▲陸上海底同步倒數，潛友正在準備翻牌倒數。（圖／綠島鄉公所提供）

綠島鄉鄉長謝賢裕去年就表示希望今年跨年更加盛大，陸上演唱會的卡司就邀請到金嗓歌后葉璦菱，在跨越2022後作為壓軸開唱，實力演出讓現場民眾也熱烈參與，彷彿感受不到跨年夜的寒冷；郭婷筠及彭正帶來數首台語好歌，並合唱展現夫妻好默契；也有新生代的男神李博翔、女神陳俋塵與現場開心互動，添增許多青春活力，而熱愛綠島與潛水的錦雯，也再次參加海底陸上同步倒數跨年演唱會，更和謝賢裕鄉長合唱一曲「愛情限時批」，鄉長也展現高昂興致和精彩唱功，不只錦雯，郭婷筠、主持人何美都和鄉長一同高歌！錦雯和李博翔在跨年時也加入潛友的行列一起到海下倒數。

▲▼ 壓軸嘉賓葉璦菱登台開唱(綠島鄉公所提供)

▲壓軸嘉賓葉璦菱登台開唱。（圖／綠島鄉公所提供）

台東縣縣長饒慶鈴與謝賢裕鄉長也特別在跨年演唱會當晚兩地視訊連線，讓現場民眾感受兩地熱鬧的氣氛，並互相祝福台東與綠島在2022都有美好光明的一年。

2022綠島海底陸上同步倒數跨年演唱會除了路上精彩的演唱會、海底倒數的驚喜，綠島鄉公所也貼心為鄉親準備多種熱騰騰的美食和保暖小物、螢光棒，讓參與民眾有玩又有拿，都大呼值得！寒意也一掃而空，用熱情的心在綠島開啟嶄新的一年。

▲▼綠島鄉與台東縣遠端連線迎新年。（圖／綠島鄉公所提供）

▲綠島鄉與台東縣遠端連線迎新年。（圖／綠島鄉公所提供）

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