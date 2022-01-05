12生肖全年運勢最強TOP 5　屬羊朋友第一名，事業、感情、財運旺翻天

文／湯鎮瑋老師

走過自立自強拼防疫，與堅「守」踏實的辛丑年，虎年務必好好把握良機、勇敢突破。2022羊兒完美大翻身，成功突圍能屈能伸！狗兒好運大飆升，財神照顧幸運加分！馬兒團隊好發揮，戰魂發威凱旋而歸！想當好命人、好野人，一定要了解新的一年十二生肖如何行運！

▲12生肖2022年全年運勢排行榜。（圖／湯鎮瑋老師提供，下同）

TOP 1 羊──超強運勢，可喜可賀

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事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★★

整體運勢風水輪流轉，終於遠離犯太歲的風暴圈，來到吉星照拂的流年歲運，真是可喜可賀！在「天喜」、「龍德」、「紫微」、「地解」這幾顆強大幸運星的加持之下，可謂遇事呈祥、好運綿延，屬羊朋友今年事業、感情、財運都旺翻天啦！最令人振奮的是，吉星之力強大到可化解大部分凶星，所以面對「暴敗」、「吞陷」、「亡神」、「天厄」、「天官符」等凶星也不用太過擔憂，保持平常心，該怎麼做就怎麼做，即使是意料之外的事，謹記初衷就對了。

事業

流年得超大貴人吉星照命，不但徹底擺脫去年衰運，好運更是一飛衝天、勢不可擋！想要在職場上有一番作為，一定要抓緊這一年的好機運！掌握了天時地利人合，能盡情施展個人才華，即使不擅長的領域，也得男性長官貴人一臂之力，未來前景看好，升職加薪是意料中事！身為當紅炸子雞，待人處事可不能心高氣傲的，否則容易被小人記上一筆，就算不是現在、也會在日後種下你大起大落的隱憂。

愛情

沉澱了一年，今年終於可以重新啟動愛情雷達啦！天喜吉星加持，感情運勢走向明朗，將迎來美好幸福的愛情春天！單身者人氣爆棚、追求者眾，不過屬羊朋友心思較為細密，有時可能顧慮層面較多，拿不定主意時就請男性長輩或友人幫忙釐清，局外人會看得更清楚。有伴者能夠從伴侶身上獲得溫暖的能量，而你也是對方的定心丸，雙方都能因彼此更加積極樂觀，感情也會更加圓滿。

財運

事業發展大好帶動了正財運，尤其是從事服務業的屬羊朋友獲利最多，正所謂人脈通錢脈，良好和諧的人際關係能帶旺業績，其他行業別的朋友也能在穩紮穩打之中鞏固基本盤，穩中求進！不過因為凶星作祟，在偏財運上就沒那麼順利，慎防詐騙陷阱，平時也要多留意父母長輩的用錢狀況，以免嚴重破財。此外，簽署合約文件時要再三確認，不可因信任而馬虎了事，以免遭受財運損失，更甚者還會引發官司。

健康

此年身心態勢良好，健康整體來說呈現上升，不會有太多需要擔憂的事情，心情輕鬆舒暢了，身體自然也能常保好狀態。雖然因為大環境關係，交際應酬已減少許多，不過還是會有大魚大肉的時候，提醒你要克制住口腹之欲，從平時就要調整飲食習慣，依個人狀態嘗試168斷食法或根治飲食等等，才不會給身體帶來負擔。

TOP 2 狗──三合助運，不可輕心



事業運勢★★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

整體來看，屬狗朋友擺脫去年刑犯太歲的影響，在今年得三合之助、加上「三臺」吉星加持，整體運勢回升，事業能獲賞識、感情有新發現、財運也有不錯發展。比較可惜的是流年凶星一連串，像是「五鬼」、「官符」、「指背」、「地煞」、「飛符」、「吞陷」等等，主破財、事飛、人口不安、疾病、官司、背叛、遭陷害……。必須提高警覺心，說話做事都要長心眼，不可滿於現況或疏於防範，才能留住好運！

事業

忠實可靠、豪爽直朗的行事作風是屬狗朋友在職場上的一大優勢，不僅容易獲得同儕與長官的信任，實際呈現的工作成果也常在水準之上。今年歲運三合加上三臺吉星助陣，事業表現可圈可點，不管是職位還是薪水分紅等，都可望大幅度提升。只是仍要謹防凶星，尤其要穩下容易沉不住氣的脾氣，衝動出頭會壞事，對人對事都要更有耐性、也要更細膩，避免留下把柄、反招小人作祟。

愛情

這一年沒有對感情有利的吉星出現，不過適逢和合太歲的年分，整體表現不算太糟。單身者不乏認識新朋友的機會，建議以開放的心、不預設一定要有什麼樣的結果，較能放鬆自在的享受一段關係，即使最終只是朋友的緣分，都將是滋潤人生的重要養分；有伴者則要重新學習信任伴侶、也學習成為能讓伴侶信賴的另一半，不要疑神疑鬼，一有不確定就提出來溝通，以免心結發酵成不可收拾的阻礙。

財運

今年擁催旺財祿的吉星入命、同時也出現會干擾損財的凶星，財運發展可說是吉中藏凶，不可大意！事業前景看好有機會帶來豐沛收入，正財運上揚指日可待；偏財運發展態勢也不錯，過去累積的人脈及經驗，能助你一臂之力，選擇最佳的投資理財方向。不過受凶星牽制，容易半路殺出程咬金，導致進展不順甚至功虧一簣，須提防暗地冷箭，影響錢財不聚。

健康

健康運勢雖受凶星暗中搗亂，但也不必過度擔憂，基本上少有重大疾病突襲，只要平時能夠提高健康養生的意識，有病及時治療，注重日常飲食作息保養，很快便能夠徹底痊癒。反倒要加倍留意的是此年情緒負擔較重，不要老是宅在家裡，疫情許可之下，旅遊散心換個環境，能立刻擁有不一樣的心情，有利身心健康。

TOP 3 馬──三合理想，真心至上



事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★★

屬馬朋友今年與流年地支呈三合之勢，固然無法與去年鴻運相比，不過時運仍堪稱理想！較為可惜的是沒有其他吉星加持，各方面運勢發展受限，務要事必躬親、融入團隊，將和合力量發揮到最大！同時要警覺「白虎」、「飛廉」、「指背」、「地煞」等凶星影響，不利財運、事業、人際及健康，凡事不能心存僥倖，待人接物也要秉持真心誠意，虛假包裝或欺騙扯謊會讓你失去更多。

事業

與太歲相合，加上延續去年的強運相助，為事業運勢加分不少！只是凶星環伺，工作中仍不得打馬虎眼，要保持積極進取的態度，拿出屬馬朋友的活力熱情，與同儕團結合作，凡事需要親力親為，但沒必要單打獨鬥；也要抓住機遇，多向成功人士借鑒學習，不斷實現自我提升。不過防人之心不可無，不要輕易相信他人，尤其不要把還未定案的工作規劃昭告天下，以免遭人利用欺騙。

愛情

全年沒有對感情運勢有利的吉星，今年是戀愛發展較為平淡的一年。單身者對現在的獨身生活其實還滿享受的，雖然偶爾仍羨慕有人陪伴照顧，不過暫無心思積極尋覓另一半；對於親友介紹的對象，不妨以認識新朋友的心態，或許日後是個不錯的選擇。有伴者與另一半相處就像家人，平凡中愈見幸福，不過除了習以為常的陪伴，不妨主動製造浪漫驚喜，一份禮物、一句讚美，都可為愛情生活掀起心動漣漪。

財運

白虎星入宮，會引來不測風雲之憂、易有破財血光之災！幸虧今年歲運三合，多少能逢凶化吉，但是錢財耗損難免，建議不妨在年初時可以捐款助人，主動送財行善，減低災厄損失。正財方面，宜順應事業發展，該有的紅利績效不會少；偏財方面，投資理財要謹慎觀望，不可一時衝動就進場，否則後果難以收拾。此外，購買物品時也要多關注細節，像是做工、品質、保存期限等，才不會吃虧上當。

健康

身體雖然沒有大病痛，但是「白虎為害，恐傷人囗」，在人身安全上要多所留意，舉凡外出、出差、探親、訪友、遊玩、甚至只是上下班途中等，均須集中精神、提高警覺，定要遵守交通規則，不可酒駕或疲勞駕駛，以策自身安全。此外，可做些緩和運動來放鬆與鍛鍊，如瑜伽、太極、慢跑等等，有助排解負面情緒，身心更健康。

TOP 4 牛──吉星照耀，穩步上揚



事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★

熬過衰事一籮筐的本命年，屬牛朋友今年整體運勢出頭天！在兩顆大吉星「紅鸞」及「太陽」眷顧下，感情及事業發展得貴多助、穩步上揚，可望交出亮眼成績！只要秉持篤定踏實的心行，自信地把握機遇、創意創新，心想事成非夢事！不過也不能小覷「孤辰」、「天空」、「晦氣」、「劫煞」、「吞陷」等凶星威力，凡事不可走在故步自封或天馬行空兩個極端上，紮實學習、謙卑請益，才能累積真正實力，度過令人鼓舞的一年。

事業

上個年度的勞心勞力，在新的一年中有了豐碩收穫！今年事業運勢節節攀升，有許多展現長才的機會自動上門，只要好好把握、如往常般踏實進行，就能深獲肯定與讚賞，升官加薪機率大增。過程中難免遇到問題或困難，一定要主動請教職場的男性前輩或長官，不僅能助你提升工作即戰力，也讓你更有自信去應對；不過要提醒的是雖然循既有路線最是安全，但在今年不妨多點創新創意，有利職涯的長遠發展。

愛情

感情前景一片粉紅光明！今年有桃花大吉星紅鸞加持，姻緣必降臨！單身者期盼已久的甜蜜戀愛就差臨門一腳，如果心中已有對象，不妨借助親友智囊團之力，創造美好真誠的表白氛圍，切記：真心無敵，成功機會非常大；還沒有對象的話也別擔心，請男性年長友人為你牽線介紹，有望遇見合適人選！有伴者則是相處融洽，心靈更為契合，不過可別讓固執個性壞了好事，體貼多一點、對方也會愛你多一點。

財運

事業運勢大好的關係，也活絡了正財運，且事業得貴人多助，無論開拓客源或新業務，都能順利進行，並轉為實際收入；偏財運方面，雖能得到不少可靠的理財消息，不過謹記抱著小賭怡情的態度，在穩健的情況下，才有機會賺取令人滿意的偏財進帳；不宜大手筆投資，且要見好就收，否則有虧空風險。若有閒錢，或可汰換家中較老舊的大型家具或家電，提升生活品質，對整體家運也有幫助。

健康

今年健康運勢表現穩定許多，不僅擺脫情緒起伏、病災不斷，還能更積極樂觀地面對生活和工作，身心都有相當程度的提升。不過屬牛朋友認真辛勤，所以也容易過勞或緊繃，要留意勞逸結合，建議在疫情允許之下，多與家人朋友一起戶外運動，散散步都好，既能改善健康，又能舒緩心情，還能拉近感情，一舉多得。

TOP 5 鼠──隨機應變，安度此年



事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

延續上一年的歲合好運，屬鼠朋友今年運程走勢雖有「驛馬」影響、變動仍多，不過整體來說發展還算穩定，都還在正軌之中，只要保持彈性、靈活應對，不要太死心眼，就能安度此年。值得注意的是在沒有更多吉星制衡之下，凶曜威力相對帶勁，像是「孤辰」作弄，人際交遊變得封閉，也容易自艾自憐，而「喪門」、「地喪」來襲會影響家運等等。務必保持積極樂觀、維持人際友好，也要多陪伴和關注年邁家人，讓凶煞影響降至最低。

事業

職場動中有利！今年若想事業更上一層樓，就不要抗拒變動，更要主動積極地跨出舒適圈，如有出差、外調或職務職位調整之事，不妨欣然接受，一方面有助拓展人脈，放下對某些人事的刻板印象，在工作上才得以借力使力；另一方面也能藉多方學習、激發潛力，交出亮眼成績！除了在崗位上全力以赴，與同儕長官之間的良好互動也有加分作用，逢年過節別忘了表達心意，人際圓融，事業就會圓滿！

愛情

這一年感情運勢走向較為黯淡，內心其實渴望被關心、被疼愛，但是卻又表現得矜持，常常只能孤芳自賞、自嘆寂寞；想要感情順遂，要先打開自己的心門，才能讓緣分走進來。單身者不妨多參與團體活動，不見得一定要聯誼，三五好友一起吃個飯都好，總之就是不要只宅在自己的空間裡；有伴者更是要練習向另一半說出心裡話，無論喜怒哀樂都能分享，這不僅是信任的表現，還能拉近彼此的心。

財運

整體來看，財運不算出色，就是穩穩地過，凡事都要辛苦耕耘，不可投機取巧！正財是今年主要的財富來源，在工作上用心、多勞，就有機會多得；若要投資理財，最好選擇較保守穩健的方式，如儲蓄、基金、保單等等，且仍要謹慎多做分析，留意規避風險，以免陷入錢財無以為繼的窘境。此外，要多照顧留意家中長輩健康，若一時輕忽，看病就醫也是一筆不小開支，家人身體受罪，對整體家運亦是影響。

健康

健康運勢整體來說還算可以，本身不會遭受太大的疾病侵擾，不過個人飲食與作息仍要保持規律，不妨請教專業營養師或醫師，諮詢該怎麼吃、怎麼動最適合現階段的自己；不要憑感覺，尤其每天要喝足水分很重要。另一方面，父母長者的健康狀況也是今年要加倍關注的，定期檢查、定時服藥或補充保健食品，都是保養之道。