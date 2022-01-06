時力公布2022首波議員名單　陳椒華：目標全台提名50席

▲時代力量召開「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量6日公布2022年第一波地方公職參選人名單，人選包括台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等縣市，共計10名議員參選人。時代力量黨主席陳椒華表示，第一波名單總共提名10席，未來陸續還會有第二波、第三波，時代力量在去年就提出縣市議員50席的目標，目前正在朝向目標邁進。

時代力量6日舉辦首場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、律師丁穩勝、 時代力量立委王婉諭、邱顯智以及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫等提名小組委員，共同宣布時代力量2022年第一波地方公職參選人名單。

陳椒華指出，時代力量在去年11月發出海選地方公職人員的邀請，獲得眾多優秀人選的報名，在經過地方主委、提名小組以及決策委員會層層審核與評估之後，今天為大家介紹首波地方公職人員提名人選。

陳椒華說明，時代力量在提名的過程，都是經過海選及提名小組，最後再經由決策委員會的確認，審查程序都是非常嚴謹、有審慎評估，她感謝提名小組、決策委員的努力，希望讓更多新的力量進入地方議會。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者李毓康攝）



陳椒華受訪時則表示，時代力量第一波名單總共提名10席，未來針對縣市議員的候選人，陸續還會有第二波、第三波，黨慶當天也會有新的提名，至於縣市長的候選人，還會持續再做海選，在經過提名小組、決策委員會通過之後才會公布，「所以目前還沒有確定」。

陳椒華也說，時代力量在去年就提出縣市議員50席的目標，目前正在朝向目標邁進，已經有超過3分之2，只要是有超過3位參選人的縣市，都有機會成立黨團，「目前應該有好幾個縣市都有通過提名的作業，有3位提名人的縣市，應該有10個縣市左右了」。

時代力量本次地方公職人選提名區域為台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮，共計10名議員參選人，分別為台北市士林、北投區議員參選人劉仕傑、台北市大安、文山區議員參選人林泓泰、新北市新莊區議員參選人吳香君、 新北市板橋區議員參選人彭盛韶。

另外，還有桃園市八德區議員參選人呂宇晟、桃園市蘆竹區議員參選人徐鈺雯、桃園市中壢區議員參選人林佳瑋、宜蘭縣羅東鎮議員參選人楊坊翔、宜蘭縣宜蘭市議員參選人林正芳、花蓮縣第三選區（鳳林鎮、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）議員參選人陳慶元。