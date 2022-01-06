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時力公布2022首波議員名單　陳椒華：目標全台提名50席

▲▼時代力量黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、律師丁穩勝、 立法委員王婉諭、立法委員邱顯智以及立法院黨團主任賴嘉倫等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量召開「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量6日公布2022年第一波地方公職參選人名單，人選包括台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等縣市，共計10名議員參選人。時代力量黨主席陳椒華表示，第一波名單總共提名10席，未來陸續還會有第二波、第三波，時代力量在去年就提出縣市議員50席的目標，目前正在朝向目標邁進。

時代力量6日舉辦首場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、律師丁穩勝、 時代力量立委王婉諭、邱顯智以及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫等提名小組委員，共同宣布時代力量2022年第一波地方公職參選人名單。

陳椒華指出，時代力量在去年11月發出海選地方公職人員的邀請，獲得眾多優秀人選的報名，在經過地方主委、提名小組以及決策委員會層層審核與評估之後，今天為大家介紹首波地方公職人員提名人選。

陳椒華說明，時代力量在提名的過程，都是經過海選及提名小組，最後再經由決策委員會的確認，審查程序都是非常嚴謹、有審慎評估，她感謝提名小組、決策委員的努力，希望讓更多新的力量進入地方議會。

▲▼時代力量黨主席陳椒華等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者李毓康攝）

陳椒華受訪時則表示，時代力量第一波名單總共提名10席，未來針對縣市議員的候選人，陸續還會有第二波、第三波，黨慶當天也會有新的提名，至於縣市長的候選人，還會持續再做海選，在經過提名小組、決策委員會通過之後才會公布，「所以目前還沒有確定」。

陳椒華也說，時代力量在去年就提出縣市議員50席的目標，目前正在朝向目標邁進，已經有超過3分之2，只要是有超過3位參選人的縣市，都有機會成立黨團，「目前應該有好幾個縣市都有通過提名的作業，有3位提名人的縣市，應該有10個縣市左右了」。

時代力量本次地方公職人選提名區域為台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮，共計10名議員參選人，分別為台北市士林、北投區議員參選人劉仕傑、台北市大安、文山區議員參選人林泓泰、新北市新莊區議員參選人吳香君、 新北市板橋區議員參選人彭盛韶。

另外，還有桃園市八德區議員參選人呂宇晟、桃園市蘆竹區議員參選人徐鈺雯、桃園市中壢區議員參選人林佳瑋、宜蘭縣羅東鎮議員參選人楊坊翔、宜蘭縣宜蘭市議員參選人林正芳、花蓮縣第三選區（鳳林鎮、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）議員參選人陳慶元。

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