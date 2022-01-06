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「6歲131公分」被收成人價！網戰翻：看身高不公平　消保會解釋了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO女兒剛滿6歲就131公分了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多餐廳都會透過小朋友的身高來判斷是否要收費，或是否要收成人價。就有網友發文表示，她的女兒才剛要滿6歲就「長大成人了！」用身高決定收費的標準到底哪來的？貼文引發熱議，底下網友紛紛留言回應，「131公分約國小三年級」、「認真覺得看身高真的很詭異」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「131算成人價的標準哪來的？」她的女兒才剛滿6歲，身高就達131公分，因此去很多餐廳吃飯時，都得付成人價格。

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原PO表示，對於吃飯要付成人價其實已經認命，但就單純想知道，「131是正常成人標準身高嗎？」大家長到130公分時，是幾歲呢？她也補充說道，之前帶小孩看過醫師，會長這麼高單純是因為遺傳到爸媽。

貼文曝光後，底下網友紛紛羨慕喊道，「好羨慕喔！女兒小一才118公分」、「好羨慕，女兒四年級才勉強算130公分」、「自己的孩子比別人還勇健，比同年還高大，也是值得開心的事情」。

▲麗寶OUTLET　兒童用餐區。（圖／記者曹悅華攝）

▲有些餐廳會以「身高」決定用餐費用。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，也有人針對收費標準回應，「小一？看身高真的是...」、「我之前帶小孩也遇過，所以很不喜歡去這種店，長得高的人都很衰」、「看身高真的很不合理，有的小孩就發育好或遺傳，年齡不到就比一般小孩高了」、「到底誰發明以身高計算，真的不公平」、「我也一直覺得用身高很不公平」。

雖有些網友認為以身高決定收費並不公平，但也有不少人持相反意見，「長得高就認命接受遊戲規則，不然就換一家」、「規則跟標準貼出來了，不喜歡就別進去」、「其實店家有標示清楚收費標準就好，選擇權在自己」、「店家公開透明，不喜勿入」、「店家會不會覺得131的身高就是有正常成人的食量，6歲131公分代表妹妹胃口應該很好」。

消保會曾說明，對於「兒童」的認定應為未滿12歲者；另依教育部資料，消保會曾訂定參考標準，6歲兒童平均身高為115公分、12歲兒童平均身高為150公分。

消保會指出，「兒童收費標準原則採以身高為初判，年齡為複判之雙重認定模式」，也就是業者如目測判斷超過標準，消費者也可出示證件證明實際年齡。不過消保會也強調，基於某些行業會有特殊考量，像是航空、船舶不論身高、年齡都會占一個座位，因此沒辦法針對「以身高或年齡來當兒童收費標準者」另作規定，只能要求各行業必須充分揭露消費資訊。

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