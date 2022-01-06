一張圖炫耀飯店VIP多送2瓶水　真相笑翻6千人「眼睛業障重」

記者黃翊婷／綜合報導

部分飯店會提供入住房客礦泉水或是沖泡飲品，一名網友5日在臉書分享一段和同事的爆笑對話，雙方透過電話確認各自的房間裡有幾瓶水，他驕傲回答自己是VIP有4瓶，比同事多2瓶，等到掛上電話才發現，原來是鏡子造成的錯覺。

▲房務員把2瓶水放在鏡子前，看起來就像放了4瓶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，入住飯店後同事打電話來詢問，「你那間礦泉水也是2瓶嗎？」他回答是4瓶，對方一聽馬上追問，「為什麼飯店對你比較好？」他說因為自己是VIP，沒想到炫耀完掛上電話之後，才發現是一場誤會，房間內的2瓶礦泉水被放在鏡子前，看起來就像放了4瓶水給他。

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這篇文章公開不到一天，就吸引超過6600名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「等一下！我們還有2間廁所、2座馬桶」、「結果同事打電話去櫃台客訴」、「礦泉水影分身之術」、「眼睛業障太重」、「飯店超好的，什麼都給2倍」、「由此可見這間飯店很讚，鏡子很乾淨」。

還有不少網友表示自己和原PO一樣看錯了，「哈哈哈，剛剛沒認真看真的以為是4瓶」、「看很久才發現」、「看2次才發現是對著鏡子照才有4瓶」、「靠么，我也以為是4瓶，哈哈」。