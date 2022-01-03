　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑　網抖：太垃圾

▲富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑　網抖：筆記了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女網友氣憤寫下經過。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友趁連假到富基漁港吃海鮮，當時她點了紅蟳和沙公，兩者價差900之多，結果送上來竟是兩隻紅蟳，傻眼的她連忙反應，結果店家回應扯翻天，最後也只退了400元及飲料1瓶，讓她氣憤不已，直呼「當我們是觀光客還是盤子在耍啊？」

女網友在爆料公社提到，當天點了兩隻螃蟹，一隻是300元的紅蟳，另一隻則是時價1200元的沙公，結果送上來的都是紅蟳，於是她立刻詢問店家；沒想到，店員直回，「我以為這是你們自己帶來的代客料理螃蟹！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原po不禁錯愕，因為他們完全沒買任何代客料理，而店家最後也只退了400塊錢和一瓶果汁，她還提到，「今天想點炒飯，說假日師傅沒在做炒飯，所以點了炒麵，又說『好啦給你們點炒飯』，結果想再要一盤炒麵，居然就不給點了，只能二選一，要不是菜都送上來了，真的很想走人。」

對此，網友們紛紛回應，「這是騙外行人的手法，賭遊客認不認得出來沙公而已，被拆穿就唬爛說因為代客料理」、「他可以再唬爛點，沙公返老還童，盲僧褲襠裡拔河」、「垃圾店家」、「台灣最美的風景之一」、「所以那隻紅蟳800元...有夠貴」、「筆記起來了」。

另外，內行們看到關鍵字也直言不意外，「那邊不是一向都只做一次性生意的嗎」、「當地人都知道，有一個不能說的秘密，代客料理通常會被換掉啦，這次他們沒搞好，不然通常都被換不新鮮的」、「上次去富基也被騙超火，買海鮮時一直說送幾樣青菜，等等代客料理海鮮可以一起炒，還以為人很好，結果青菜居然都算代客料理費用一盤200，還有生蠔代客料理居然是以1顆50計費？都是後來結帳才知道」、「10年前就不在去那裡了，詐騙漁港」。

ET快訊
快訊／悍將宣布王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入
《華燈2》吳慷仁看到兇手沒？他親回18字…「寶寶還有戲」洩第
趙正平離婚4個月自曝「新戀情」！　滿面紅光：馬上就要開始了
富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑　網抖：太垃
快訊／跨年收視率榜出爐！台北淪第二　羅志祥未入榜
台大教授揪出《華燈》2大錯誤！　網驚呆：完全沒發現
我駐美代表處10人確診　1人住院
連假台南辦婚宴！台北妻「本來要出遊」咒新人　反被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臘月來了！「4生肖」升官+加薪...大賺特賺財運旺到爆

台師大獎勵以國家語言授課　專任師「鐘點費可多5成」

LIVE／北市防疫旅館再爆群聚「檢驗結果出爐」　陳時中最新說明

「台灣人越來越沒禮貌！」他感嘆1冷漠現況　網有感：這族群最失禮

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑　網抖：太垃圾

omicron傳染力增33%　陳其邁喊話中央：居隔者應一致住集中檢疫所

台灣首例Flurona！醫示警「春節恐進一步傳染」：一定要打疫苗

15年以上遊覽車延壽計畫今上路　完成「兩件事」最高續命5年

連假台南辦婚宴！台北妻「本來要出遊的」怒咒新人...反被罵爆了

大苑子買1送1、麥當勞第2件5折吃！foodpanda「1月優惠碼」來了

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

臘月來了！「4生肖」升官+加薪...大賺特賺財運旺到爆

台師大獎勵以國家語言授課　專任師「鐘點費可多5成」

LIVE／北市防疫旅館再爆群聚「檢驗結果出爐」　陳時中最新說明

「台灣人越來越沒禮貌！」他感嘆1冷漠現況　網有感：這族群最失禮

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑　網抖：太垃圾

omicron傳染力增33%　陳其邁喊話中央：居隔者應一致住集中檢疫所

台灣首例Flurona！醫示警「春節恐進一步傳染」：一定要打疫苗

15年以上遊覽車延壽計畫今上路　完成「兩件事」最高續命5年

連假台南辦婚宴！台北妻「本來要出遊的」怒咒新人...反被罵爆了

大苑子買1送1、麥當勞第2件5折吃！foodpanda「1月優惠碼」來了

獨／阿嬤苦守加護畫面曝！家當、慢性藥帶身上　啃餐包不敢離半步

80公斤櫻花妹迷上生存遊戲　1年半後變身超兇「軍武女神」

這國萬人音樂會狂歡慘了　至少2千人染疫！確診暴增4600%疫情爆炸

《出租女友》最新話尺度爆炸　觀眾灌推特要求作者修改內容

詹皇砍26分＋甜瓜關鍵4分打　湖人險退灰狼！衛少尷尬9失誤

廚房傳巨響！爸衝進見「滿地破蛋」崩潰　網食譜支援：裹粉就可炸

「超肥跳蚤」住進耳朵　炸出密麻黑點影片曝光！醫師一看也嚇壞

《哈利波特》三主角20年後身價曝！「哈利」破億「榮恩」卻是大贏家

悍將新年大禮　宣布王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入

快訊／于北辰力挺林靜儀　力挺「兩岸統一」影片遭翻出

生活熱門新聞

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

爛醉妹小黃上叫不停！女網友跪了：求換我

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

好市多Levi's不到1千？內行揭2內幕

北市再爆3防疫旅館群聚？市府回應

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

不加敬語＋端碗扒飯！她慘被韓國男友甩巴掌

「小寒」全台有雨　下波強冷空氣南衝時間曝

「衝鋒衣」在紅什麼　內行曝1點勝風衣

連假台南辦婚宴！台北妻怒咒新人...反被罵爆

跨年101煙火「凸槌照」　網笑翻：像爆炸

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

更多熱門

相關新聞

生病夫秒回家衝排位　妻提離婚挨罵

生病夫秒回家衝排位　妻提離婚挨罵

「我想離婚了。」一名已經結婚10年的人妻在網路上PO文抱怨，老公雖然不菸不酒，家中經濟也不用煩惱，但實在太愛打電動了，連小孩生病都不在意，2020年她生病命危，老公承諾會多關心家人，沒想到她一轉到普通病房，人就跑回家衝排位，就算跟娘家父母說想離婚，也會被罵不知足，「為什麼大家都要罵我？」

跨年吃到飽踩巨雷！她付1399變難民搶食

跨年吃到飽踩巨雷！她付1399變難民搶食

胡椒餅攤位「橘子大餅」厭世顧店

胡椒餅攤位「橘子大餅」厭世顧店

打破杯子賠150元！奧客一星黑評「有說抱歉」

打破杯子賠150元！奧客一星黑評「有說抱歉」

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

關鍵字：

富基漁港沙公紅蟳宰客盤子老闆爆料公社餐廳

讀者迴響

熱門新聞

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

大媽拿鑰匙狂刮特斯拉！哨兵模式全都錄

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

雷／《全明星3》紅藍隊長出爐！

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

航海王2021年賺45億　對帳單曝光

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面