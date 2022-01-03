富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑　網抖：太垃圾

▲女網友氣憤寫下經過。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友趁連假到富基漁港吃海鮮，當時她點了紅蟳和沙公，兩者價差900之多，結果送上來竟是兩隻紅蟳，傻眼的她連忙反應，結果店家回應扯翻天，最後也只退了400元及飲料1瓶，讓她氣憤不已，直呼「當我們是觀光客還是盤子在耍啊？」

女網友在爆料公社提到，當天點了兩隻螃蟹，一隻是300元的紅蟳，另一隻則是時價1200元的沙公，結果送上來的都是紅蟳，於是她立刻詢問店家；沒想到，店員直回，「我以為這是你們自己帶來的代客料理螃蟹！」

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聞言，原po不禁錯愕，因為他們完全沒買任何代客料理，而店家最後也只退了400塊錢和一瓶果汁，她還提到，「今天想點炒飯，說假日師傅沒在做炒飯，所以點了炒麵，又說『好啦給你們點炒飯』，結果想再要一盤炒麵，居然就不給點了，只能二選一，要不是菜都送上來了，真的很想走人。」

對此，網友們紛紛回應，「這是騙外行人的手法，賭遊客認不認得出來沙公而已，被拆穿就唬爛說因為代客料理」、「他可以再唬爛點，沙公返老還童，盲僧褲襠裡拔河」、「垃圾店家」、「台灣最美的風景之一」、「所以那隻紅蟳800元...有夠貴」、「筆記起來了」。

另外，內行們看到關鍵字也直言不意外，「那邊不是一向都只做一次性生意的嗎」、「當地人都知道，有一個不能說的秘密，代客料理通常會被換掉啦，這次他們沒搞好，不然通常都被換不新鮮的」、「上次去富基也被騙超火，買海鮮時一直說送幾樣青菜，等等代客料理海鮮可以一起炒，還以為人很好，結果青菜居然都算代客料理費用一盤200，還有生蠔代客料理居然是以1顆50計費？都是後來結帳才知道」、「10年前就不在去那裡了，詐騙漁港」。