瘦到55kg就給1克拉鑽石！130kg妻「鏟肉2年」像換個人　尪也驚呆

▲人妻答應先生要瘦身，成果超勵志。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天是我的生日，收到老婆二年前誇下豪語的大禮物！」人夫3日在臉書《爆廢公社》貼文，說老婆2年前在他生日時問「要什麼禮物？」他想了想後就說，「這一輩子為我瘦一次好嗎？」並誇下豪語，若瘦到55公斤就要送一克拉鑽石，沒想到130公斤的老婆真的花2年做到了。照片一曝，網友都驚呆「太勵志了！」

人夫文中表示，老婆2年前問他要什麼生日禮物，當時他一開始回「沒有耶……」，但想了一下後就說，「不然認真減肥，這一輩子為我瘦一次好嗎？」還給出獎勵，「妳瘦到55公斤，我就送妳一克拉鑽石。」

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沒想到2年後，老婆真的從巔峰的130公斤瘦到55公斤，讓人夫也很感動「#❤皇太后妳做到了。」並承諾一克拉鑽石項鍊會在老婆生日那天送上。原PO也在文中附上老婆最胖時期的照片，並hashtag「#老婆瘦了一半的照片放一樓哦！」

▲老婆瘦下來之後，網友直呼根本換一個人。（圖／原PO授權使用）

貼文一出，吸引8千多人按讚，留言也高達1200多則，許多人紛紛為了一樓的照片瘋狂爬樓，意外引發暴動，「爬到一樓真的好久，爬完我也瘦了」、「想說朝聖一下，差點當機就是」、「版主呀一樓很難爬耶，求照片包，感恩」、「爬到三分之一，放棄了、不爬了、不看了，太累」、「我絕對不會爬到一樓為了看別人老婆的！」

而看到照片後，網友們都驚呆，「130公斤瘦到55欸！瘦了一個多的她欸～太強了」、「兩年瘦75真的超強耶」、「瘦下來好像換了一個老婆哦，好強」、「一開始看到開頭跟照片我以為又是臉書詐騙廣告」、「以為是假的要讓人爬到一樓，結果是真的呢！真是太厲害了。」還有不少女網友在留言處笑說，「難怪，我缺乏1克拉的助力啊」、「有一克拉我馬上瘦」、「一克拉一定要拼的啊」、「請老婆找一天來寫寫經歷跟過程！救救我們！」