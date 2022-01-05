快訊／幫潑屎妹復仇！爸爸是要犯薛球麻吉　找黑衣人糞襲160cm男

▲潑屎妹(左)受害後，爸爸找人也拿整桶穢物伏襲柯姓男子。（資料照／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

身高160公分的柯姓男子前年因為搭訕被嫌矮，公然在台北市信義威秀影城，朝邱姓女子當頭淋下穢物，被台北地院依強制罪判刑3月，全案開庭期間，柯男出庭也遭不明黑衣人提著整桶狗屎潑灑，柯男報案後，檢警追查出，原來是柯女的父親疑為女兒報仇，找呂姓男子埋伏庭外襲擊，台北地檢署5日依公然侮辱等罪起訴邱父和呂男。

20歲邱姓女子2020年9月19日在大庭廣眾下遭潑屎後，坐在華納威秀影城前的身影被po上網，引發熱議，邱女因而被封為「潑屎妹」，而邱父的背景深厚，《ETtoday東森新聞網》曾獨家專訪邱父，原來邱父曾被判刑坐牢10年，在台南監獄和槍擊要犯薛球成了要好麻吉。

▲潑屎妹的父親曾接受採訪說出自己過去與槍擊要犯交往過程。（資料照／記者張君豪攝）

台北地院2021年4月20日下午開庭審理時，雙方都有出庭，柯男庭後和2位姑姑在法院北大門行人道討論案情，此時突然有全身黑衣黑褲還戴黑帽的不明男子，剛提著1個塑膠桶繞過路邊車輛，直接朝柯男右側潑灑，柯男急忙閃躲，雖然沒有像潑屎妹那般整頭狼狽，但下半身仍被狗屎沾到。

警方接獲報案後循線查出黑衣男身分，是住在基隆地區的呂姓男子，同時也懷疑呂男如何知道潑屎妹案件開庭的時間，再調閱法院內監視器，赫然發現開庭當天，潑屎妹的父母也有陪同出庭，庭訊後，潑屎妹在母親陪同下離開法院，父親則一直在法庭區逗留。

▲不明人士糞襲柯姓男子後，在法院門口留下大片穢物痕跡。（資料照／記者劉昌松攝）

雖然潑屎妹和父母都否認指使呂男犯案，但因呂男坦承，是因為聽到潑屎妹父親說過潑屎妹的遭遇，認為柯男對女孩子做這種事太過分，所以想幫忙教訓，犯案前一天就去撿狗大便，裝進路邊的油漆桶，再加上麵攤餿水後去法院外守候，由於監視器有捕捉到潑屎妹父親曾與呂男接觸的畫面，因此認為潑屎妹的父親和呂男是這次糞襲事件的共犯，將2人依強制、毀損、公然侮辱等罪起訴，至於潑屎妹和母親因嫌疑不足，處分不起訴。

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