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快訊／幫潑屎妹復仇！爸爸是要犯薛球麻吉　找黑衣人糞襲160cm男

▲柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

▲潑屎妹(左)受害後，爸爸找人也拿整桶穢物伏襲柯姓男子。（資料照／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

身高160公分的柯姓男子前年因為搭訕被嫌矮，公然在台北市信義威秀影城，朝邱姓女子當頭淋下穢物，被台北地院依強制罪判刑3月，全案開庭期間，柯男出庭也遭不明黑衣人提著整桶狗屎潑灑，柯男報案後，檢警追查出，原來是柯女的父親疑為女兒報仇，找呂姓男子埋伏庭外襲擊，台北地檢署5日依公然侮辱等罪起訴邱父和呂男。

20歲邱姓女子2020年9月19日在大庭廣眾下遭潑屎後，坐在華納威秀影城前的身影被po上網，引發熱議，邱女因而被封為「潑屎妹」，而邱父的背景深厚，《ETtoday東森新聞網》曾獨家專訪邱父，原來邱父曾被判刑坐牢10年，在台南監獄和槍擊要犯薛球成了要好麻吉。

▲日前在北市信義區遭潑屎的邱女父親出面說明家人受威脅攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

▲潑屎妹的父親曾接受採訪說出自己過去與槍擊要犯交往過程。（資料照／記者張君豪攝）

台北地院2021年4月20日下午開庭審理時，雙方都有出庭，柯男庭後和2位姑姑在法院北大門行人道討論案情，此時突然有全身黑衣黑褲還戴黑帽的不明男子，剛提著1個塑膠桶繞過路邊車輛，直接朝柯男右側潑灑，柯男急忙閃躲，雖然沒有像潑屎妹那般整頭狼狽，但下半身仍被狗屎沾到。

警方接獲報案後循線查出黑衣男身分，是住在基隆地區的呂姓男子，同時也懷疑呂男如何知道潑屎妹案件開庭的時間，再調閱法院內監視器，赫然發現開庭當天，潑屎妹的父母也有陪同出庭，庭訊後，潑屎妹在母親陪同下離開法院，父親則一直在法庭區逗留。

▲▼幫潑屎妹報仇！160cm男挨告出庭也遭糞襲了。（圖／記者劉昌松攝）

▲不明人士糞襲柯姓男子後，在法院門口留下大片穢物痕跡。（資料照／記者劉昌松攝）

雖然潑屎妹和父母都否認指使呂男犯案，但因呂男坦承，是因為聽到潑屎妹父親說過潑屎妹的遭遇，認為柯男對女孩子做這種事太過分，所以想幫忙教訓，犯案前一天就去撿狗大便，裝進路邊的油漆桶，再加上麵攤餿水後去法院外守候，由於監視器有捕捉到潑屎妹父親曾與呂男接觸的畫面，因此認為潑屎妹的父親和呂男是這次糞襲事件的共犯，將2人依強制、毀損、公然侮辱等罪起訴，至於潑屎妹和母親因嫌疑不足，處分不起訴。

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