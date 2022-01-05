拿過世外公棉被掉出「20萬現金」　孫驚呆1動作全沒了

記者黃翊婷／綜合報導

這也太玄了！一名網友4日在臉書PO文表示，到已故外公的房間拿棉被，沒想到一翻開就看到一個裝滿現金和存摺的塑膠袋，目測大約有20萬元，最後全部交給媽媽處理。其他網友一看半開玩笑大喊憨孫，「這是阿公要留給你的」；不過，大多數人也認同，交給媽媽處理是比較合適的方法。

▲原PO在外公的房間找到一筆現金。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，在已故外公房間發現將近20萬的現金及存摺，「請問單兵該如何處置？」因為其他長輩其實已經把房間翻遍，還撬開找過，都沒有任何發現，他只是來拿棉被就剛好看到，不知道是什麼意思，「我有告知我媽，錢也給我媽了。」

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由於原PO發現裝錢塑膠袋的過程太離奇，這篇文章PO出不到一天，就引來超過6500名網友按讚，網友紛紛留言調侃，「憨孫A，阿公留給你的啦，你也可以平分掉啊」、「阿公要給你，才會讓你找到」、「擲筊吧！我覺得有可能是阿公想給你的意思」。

不過，大多數網友也覺得交給媽媽處理比較合適，畢竟分遺產是長輩們的事，不要介入比較好，「當手尾錢拿來創業或置產，阿公會保佑你們的」。也有熱心網友提醒原PO，遺產一定要好好處理，否則有可能會被親戚提告侵占。