高雄酒駕撞碎天倫！家屬哽咽曝阿嬤「整天待醫院」原因：很不捨

▲高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市38歲黃姓男子26日晚間酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓媽媽不治，林姓姊妹和爸爸受重傷，目前仍在高雄長庚救治。林家目前陷入經濟困頓，兩老為醫藥費奔走，今(5日)由里長偕同家屬召開記者會，林男的妹婿透露岳母從早到晚都待在醫院，就怕醫院臨時要簽手術同意書，沒簽到會延誤病情，直呼「很不捨」。

▲劉啟芳里長轉交民眾愛心捐款給林阿嬤。（圖／記者吳世龍攝）

林家家屬今日在市議員劉德霖、高雄里長聯誼總會主席劉啟芳、當地里長陳世寶陪同下，對外發起募款活動，劉啟芳里長於記者會前，拿出民眾捐款現金近8萬元，親手交給林阿嬤，但是林阿嬤早已哭的泣不成聲，只說：「謝謝、謝謝你。」

▲高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款，妹婿說明林家父女現況。（圖／記者吳世龍攝）

傷者林爸爸的妹婿表示，現階段醫療費用，市府和慈善單位都有幫忙，大嫂後事部分，也陸續接到民眾和單位表達想幫忙，目前所需金額不高，但其實擔心的是以後哥哥一家三口經濟，因為大嫂和哥哥一直都是一家經濟支柱，現在兩個一起倒下，作為家人很擔心，才會藉由這個方式，希望社會大眾幫忙。

至於善款部分如何運用？妹婿說，陸續接獲個人、慈善團體表達捐助意願，但是哥哥目前無法接電話，過去對外都是留家屬電話、提供哥哥帳戶，市府、社福單位和家屬協調後，在星期一開設指定捐款帳戶，但陸續接獲朋友表示，想捐款到專戶但捐不進去，才會另外提供哥哥的個人帳戶，所收到的善款，會等哥哥出院後讓他自行運用在復健、姊妹的教育經費或生活開銷。

▲兒媳一家遭酒駕男黃子洋撞，林阿嬤苦守加護病房外，隨身攜帶家當。（圖／民眾提供）



而現在家中經濟由林家兩老苦撐，妹婿說，阿嬤以前從事美髮業，但因為年紀關係，加上前幾年車禍傷到手，已經不太適合從事美髮方面工作，但車禍發生後，她從早上8點多就到長庚，晚上9、10點才離開，就算家屬告訴她，加護病房都有醫師、護理師觀察，探望時間去看就好，其他時間就多休息，以後的路還很長。

「她很怕醫院臨時要簽手術同意書，沒簽到會延誤病情」，妹婿無奈地說，其實家屬已經勸到不知道怎麼勸，話說道這也一度哽咽，直說「真的很不捨」。

▲林阿嬤哭的泣不成聲，需要他人攙扶。（圖／記者吳世龍攝）

林家阿嬤步出里長辦公室，腳看似無力需要他人攙扶，哭得泣不成聲，「直說：我沒有想到會這樣子」，市議員劉德霖則安慰她，「妳現在是家庭的支柱，需要比誰都堅強。」

【更多新聞】

父女3人最新傷勢曝！不敢讓他們知道媽媽走了 阿嬤淚謝外界捐助

高雄酒駕撞死慈母留丈夫2幼女 暖心捐款1天湧進88筆30萬元

嫌阿伯大嗓門...照服實習生竟拿膠帶封嘴！記兩大過留校察看

高雄防疫加嚴！ 陳其邁：隔離期滿同住家人也得快篩

高雄酒駕撞碎一家4口！ 社會局公布「指定帳戶」代收愛心捐款