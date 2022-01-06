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社會 社會焦點 保障人權

找到幫兇！高雄酒駕毀一家4口　這輛車「認了未禮讓」慘吞罰單

記者賴文萱／高雄報導

高雄林姓一家四口遭酒駕男黃子洋衝撞，釀1死3重傷，事發影片曝光後，有眼尖網友發現，現場3條斑馬線都沒有紅綠燈，且至少有4輛汽車和機1輛機車通通未禮讓，根本是幫兇。對此，警方透過沿線監視器追出未禮讓行人的車輛，已辨識出其中一輛車，並依職權舉發開出罰單，根據道路交通管理處罰條例第44條2項，可處1200至3600元罰鍰。

▲▼高雄酒駕新畫面曝光！死者「轉頭護女兒」秒被撞上：完全無法反應。（圖／翻攝爆料公社）

▲范女一家人過馬路被酒駕的黃男撞飛，有網友發現當時有許多車都未禮讓行人。（圖／翻攝爆料公社）

針對這次事故未依規定禮讓行人的車輛，被網友直言根本是幫兇，新興分局也檢視影片中未禮讓行人的汽、機車，透過沿線監視器要追出未禮讓行人的車輛。

但因為監視器影像畫面模糊，目前僅辨識出其中一輛車，當事車主也認了當時確實行經該路段並未禮讓林姓一家人。警方後續依職權舉發，根據道路交通管理處罰條例第44條2項，可處1200至3600元罰鍰。

至於未禮讓行人的車輛是否會因為因果關係涉及過失致死？警方表示，會將相關案卷請示檢察官，並且移送給檢察官進行後續的偵查處理。

▲▼高雄酒駕新畫面曝光！死者「轉頭護女兒」秒被撞上：完全無法反應。（圖／翻攝爆料公社）

▲范女一家人過馬路被酒駕的黃男撞飛，有網友發現當時有許多車都未禮讓行人。（圖／翻攝爆料公社）

這起酒駕男黃子洋衝撞林姓一家四口事故引發社會關注，事發畫面曝光後，有眼尖網友發現，前金區河東路與國民街口沒設置紅綠燈，還有PTT鄉民親自前往勘查，確認3條斑馬線都未設置紅綠燈，進而掀起對於「車輛禮讓行人」的討論。

Podcast節目主持人股癌謝孟恭在臉書PO文表示，看完高雄酒駕影片後，除了酒駕的黃男之外，「畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓，斑馬線都過一半了就是不讓。」希望有關單位嚴抓不禮讓行人的駕駛，如果人力不足，就交給檢舉達人，畢竟法規擺在那裡，沒有藉口可以不嚴格執行。

▲▼酒駕案發地點。（圖／翻攝Google地圖）

▲▼事發路口並未設置紅綠燈。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼酒駕案發地點。（圖／翻攝Google地圖）

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