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教育局「手槍哥」圖書館看A片丟工作　又在捷運站偷拍銀行OL裙底

▲▼泡腳,短裙,寒流,保暖。（圖／翻攝自pixabay）

▲銀行女職員遭偷拍裙底，兇手竟是曾在辦公場所自慰的前北市教育局員工。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子黃弘翔原本是台北市教育局員工，先前因為在教師會館圖書館看A片打手槍遭判刑，改了個新名字重新開始，但他本性難改，去年又被抓到在台北市捷運站外偷拍OL裙底風光，檢警從查扣手機發現多人受害，找到1名身穿銀行職員制服的被害人，她一得知遭偷拍憤而提告，台北地檢署6日依妨害秘密罪起訴黃男。

黃男先前在台北市教師研習中心支援中心內的圖書館業務，曾被檢舉上班時間偷拍女同事或女訪客，雖因沒有拍到隱私部位或私密行為，被檢察官不起訴處分，但檢察官另外查出，黃竟曾躲在閱覽室最角落，邊用公家電腦上色情網站邊打手槍，於是將他起訴，黃後來認罪，被法院依公然猥褻罪，處罰金3000元。

黃男因此丟了教育局的工作，也去改了一個全新的名字，但生活似乎沒有因此回復正常，工作換了好幾遍，2021年10月間，他被發現坐在台北捷運中山國中站外的機車上，拿著手機偷拍進出的短裙女，警方獲報前往逮人，並查扣手機。

結果檢警在手機內發現，其他更多偷拍女性底褲的影片檔，其中1段是OL進捷運站，然後趁OL上樓時拍攝裙底，警方根據被害人穿著的銀行制服等線索找到銀行女職員，被害人提告後，檢察官根據相關事證將黃涉嫌偷拍銀行OL部分起訴；至於其他女子提告部分，因影片沒有拍到私密部位，處分不起訴。

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