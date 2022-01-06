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高雄防疫提升！高風險人員預打滿2劑　陳其邁喊話：第3劑提前打

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳其邁呼籲，縮短第三劑疫苗時間，讓高風險從業人員盡速施打第三劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

本土疫情再起，高雄市長陳其邁宣布啟動加嚴措施，針對第一線高風險類別從業人員，要求確實檢核完整接種2劑疫苗，並喊話「希望能縮短施打間隔至3個月或4個月，讓風險較高的人員能在短時間之內接種第三劑」。

衛生局指出，Omicron已成為歐美各國主要流行病毒株，鑒於其傳染力強、潛伏期短的特性，陳其邁市長昨(5日)指示防疫團隊，應立即啟動對應加嚴措施，針對從事第一線醫療、防疫以及高雄小港機場、高雄港、防疫旅館及其相關、防疫計程車等高風險類別從業人員，要求應全面檢核確認完整接種2劑疫苗，並要求符合第三劑接種資格者，應儘速催種完成接種。

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土疫情再起，陳其邁呼籲民眾盡速施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

衛生局統計，目前高雄市第一類至三類高風險對象已接種約1萬4千人，未完成接種者多為「未符合與第二劑間隔滿5個月」規定，為因應Omicron疫情來襲，指揮官陳其邁市長希望能縮短施打間隔至3個月或4個月，讓風險較高的人員能在短時間之內接種第三劑。

▲高雄市長陳其邁宣布防疫加嚴。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁宣布防疫加嚴。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁6日上午出席大社三寶農特產觀光季記者會，受訪時提出縮短第三劑疫苗的看法。他表示：「因為看過一些國外報告，其實5個月當然是最好，因為它抗體下降下來，5個月再補，但是過年這段期間，人口移動很多，假如說已經3個月或4個月，其實在第一類至第三類的這些人員，風險比較高的，尤其是專責病房、急診、防疫計程車以及防疫旅館，這個部分，我的建議應該優先趕快施打。」

陳其邁表示，即便說第三劑疫苗提前施打，效果稍微會有一點影響，但是他認為從整個防疫的角度來看，影響不大，所以建議，假如可以提早，從5個月提早到4個月或者是3個月，請中央能夠就整體的疫情來作判斷。

▲因應Omicron疫情，高市府提升防疫整備 。（圖／高雄市政府）

▲因應Omicron疫情，高市府提升防疫整備 。（圖／高雄市政府）

此外，針對高雄市所有防疫計程車及防疫巴士，陳其邁也指示，一體適用提升個人防護裝備包含口罩、面罩、手套及防水隔離衣，並要求落實清消工作、以及每7天進行公費「深喉唾篩」；對於一般計程車駕駛及乘客也必需落實戴口罩、實聯制，市府防疫團隊將不定時稽查。

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