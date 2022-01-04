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網美登成人雜誌　羞遮2點「解放雪乳」慶祝！老師嚇：乖乖牌變裸模

▲▼大馬網美蕭佩兒。（圖／翻攝Instagram@ms_puiyi）

▲大馬網美蕭佩兒擁有1600萬粉絲。（圖／翻攝Instagram@ms_puiyi）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞網美蕭佩兒（Siew Pui Yi）成為美國成人雜誌《閣樓》（Penthouse）1月號封面女郎，也是東南亞首位登上該雜誌的女模特兒，她1日開心發文宣布喜訊，還搭配一張上空、只遮乳頭的火辣照片。就連恩師都不敢相信，多年前內向乖巧的小女孩，長大後竟搖身一變，成為享譽國際的裸體女模。

蕭佩兒不僅登上本期《閣樓》，多張性感裸照也被收錄雜誌。她在Instagram貼文表示，「我無法形容有多開心，我非常感激，感覺就像做夢一樣！」

▲▼大馬網美蕭佩兒。（圖／翻攝Instagram@ms_puiyi）▲▼大馬網美蕭佩兒。（圖／翻攝Instagram@ms_puiyi）

▲蕭佩兒求學時期乖巧且成績優異，如今的發展讓老師難以置信。（圖／翻攝Instagram@ms_puiyi）

蕭佩兒在Instagram上擁有超過1600萬粉絲，身兼網紅、YouTuber、模特兒，並且經營自有化妝品品牌。她出身貧困家庭，大學也被迫輟學，但2019年發生駭客勒索裸照事件後，卻成為人生轉捩點。

蕭佩兒當年送修筆記型電腦，未料裸照流入不肖人士手中，被當成把柄，勒索5萬令吉（約新台幣33萬元），最後照片仍遭蓄意外流。她向警方及臉書新加坡辦公室求助不成，一度情緒崩潰，最後毅然決定奪回自己的形象主導權，蛻變成性感女郎。

儘管如此，恩師匿名受訪卻表示，自己看見裸照時，一時無法接受，「她不是這樣的人，她是一個乖巧、懂事又文靜的女孩，和同學也沒有太多話聊。但我記得，她非常認真求學，考試成績也很好。」

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