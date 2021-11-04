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網美懸崖邊拍照！老公「轉身5秒」她竟離奇消失　無聲墜下30m慘死

▲▼比利時33歲網美柔伊（Zoë Snoeks）懸崖邊自拍摔死。（圖／翻攝Instagram@zoe_snoeks_）

▲網美柔伊（Zoë Snoeks）在懸崖邊拍照，不慎失足，重摔死亡。（圖／翻攝Instagram@zoe_snoeks_）

記者吳美依／編譯

比利時33歲網美柔伊（Zoë Snoeks）與先生前往盧森堡旅行，2日來到烏爾特河（Ourthe River）流域的知名巨岩Herou，想要在風景壯麗的懸崖邊拍照。喬里（Joeri Janssen）在替妻子拍照之前，轉頭關切一下自家愛犬，未料再次轉身，柔伊已經摔落100英尺（約30.5公尺），當場慘死，前後不到5秒鐘。

《太陽報》引述喬里的說法報導，柔伊原本已經在懸崖邊擺好姿勢，卻突然叫老公「注意一下」2隻狗狗，「我轉過身並叫牠們等等，再轉身回來看看柔伊時，她已經不在那裡了，她就這樣消失了」。他估算，意外前後只在5秒內發生，「我什麼都沒看見也沒聽到，沒有沙沙聲，沒有叫聲或尖叫。我抬頭一看，只有塵土飛揚。」

▲▼比利時33歲網美柔伊（Zoë Snoeks）懸崖邊自拍摔死。（圖／翻攝Instagram@zoe_snoeks_）

▲▼比利時33歲網美柔伊（Zoë Snoeks）懸崖邊自拍摔死。（圖／翻攝Instagram@zoe_snoeks_）

▲柔伊與丈夫時常開廂型車，帶著2隻愛犬到歐洲各地旅遊。（圖／翻攝Instagram@zoe_snoeks_）

喬里立刻撥打緊急電話，但當地幾乎沒有訊號或網路，「即使我會說一點法語，他們仍聽不懂我在說什麼」，只好前往最近的旅館求助。潛水員、搜救人員以及救護直升機趕赴現場，很快就在下方河流找到遺體。

喬里與妻子在學生階段相戀，並於2012年結婚，2人最愛帶著2隻寵物狗，駕駛廂型車前往歐洲各處旅遊，而柔伊尤其熱愛拍攝美麗照片。妻子遺體尋獲後，他立刻解鎖手機，「她在最後一張自拍中是直視前方的，還可以看見霧及最後陳屍的河流」。目前仍不清楚，當地執法單位是否將對此案展開調查。

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