印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

▲印尼煤炭供應短缺恐影響國內發電，當局限制出口，圖為雅加達的跨年夜。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

印尼的燃料煤（thermal coal）於2020年的出口量約4億噸，是全球最大的燃料煤出口國之一，最大客戶包括中國、印度、日本、南韓，煤炭也占該國能源來源的60%；不過有消息指出，印尼政府擔憂煤炭供應不足會影響供電的需求，因此暫時停止1月份煤炭出口。

根據《路透社》報導，印尼國內有一項政策，規定其國內煤礦企業須以遠低市場價格的每噸70美元，提供國家公用事業公司25%的年產量，如不遵守規定，恐怕會被政府禁止對外出口販售煤炭、或是被開罰款，從2021年的8月起至少有34間煤礦公司的煤炭出口被政府勒令停止，聲稱該年1至7月未履行優先國內市場義務。

印尼當地新聞媒體網站Kumparan取得一份來自印尼能源部的信函，內容指出能源部要求封存所有在港口的煤炭，以求有足夠份量供應發電廠、獨立發電商（IPP）的煤炭需求，礦產煤炭司司長賈瑪魯丁（Ridwan Djamaluddin）親自簽署信函並下令，開採商與出口商須主動將裝載在港口的煤炭轉移至發電廠，防止電系系統受到任何干擾。

煤炭出口禁令將持續至1月31日為止，將依據煤炭庫存量與國內實際需求量重新評估、審查。

產業分析師庫蘇瑪（Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma）解釋，若印尼煤炭庫存量持續遞減，禁令若持續，未來數周以內將會推動全球煤炭價格上漲，此時印尼以前的客戶可能會轉向俄羅斯、澳洲、蒙古購買，尋求最安全的合作夥伴應付全球市場的不確定性。

《彭博社》指出，印尼今年（2022）煤炭產量預估達到6.44億噸、消費量預計是1.9億噸。

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