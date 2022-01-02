　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

▲▼印尼煤炭供應短缺恐影響國內發電，當局限制出口，圖為雅加達的跨年夜。（圖／路透社）

▲印尼煤炭供應短缺恐影響國內發電，當局限制出口，圖為雅加達的跨年夜。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

印尼的燃料煤（thermal coal）於2020年的出口量約4億噸，是全球最大的燃料煤出口國之一，最大客戶包括中國、印度、日本、南韓，煤炭也占該國能源來源的60%；不過有消息指出，印尼政府擔憂煤炭供應不足會影響供電的需求，因此暫時停止1月份煤炭出口。

根據《路透社》報導，印尼國內有一項政策，規定其國內煤礦企業須以遠低市場價格的每噸70美元，提供國家公用事業公司25%的年產量，如不遵守規定，恐怕會被政府禁止對外出口販售煤炭、或是被開罰款，從2021年的8月起至少有34間煤礦公司的煤炭出口被政府勒令停止，聲稱該年1至7月未履行優先國內市場義務。

印尼當地新聞媒體網站Kumparan取得一份來自印尼能源部的信函，內容指出能源部要求封存所有在港口的煤炭，以求有足夠份量供應發電廠、獨立發電商（IPP）的煤炭需求，礦產煤炭司司長賈瑪魯丁（Ridwan Djamaluddin）親自簽署信函並下令，開採商與出口商須主動將裝載在港口的煤炭轉移至發電廠，防止電系系統受到任何干擾。

煤炭出口禁令將持續至1月31日為止，將依據煤炭庫存量與國內實際需求量重新評估、審查。

產業分析師庫蘇瑪（Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma）解釋，若印尼煤炭庫存量持續遞減，禁令若持續，未來數周以內將會推動全球煤炭價格上漲，此時印尼以前的客戶可能會轉向俄羅斯、澳洲、蒙古購買，尋求最安全的合作夥伴應付全球市場的不確定性。

《彭博社》指出，印尼今年（2022）煤炭產量預估達到6.44億噸、消費量預計是1.9億噸。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
快訊／韓國瑜晚間發文　自比微光：要為社會凝聚溫暖的光
傳已成無意識植物人！　知情人曝「袁惟仁近況」
闖農舍生吞2頭山羊　180公斤大蟒蛇「肚子凸起」倒地爬不動
女歌手突發「黑底白字文」　吐心聲：去年已離開公司
快訊／熊好券第400萬筆得主在萬華！11名幸運兒可領3000
肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死
半小時30元！收費員冒出「1次100元」　她拒停遭嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

女星才去世4月！婆婆公開招新媳　網看條件傻眼：凌晨就要起床做飯

烏俄邊境才停火10天　烏克蘭1士兵重傷陣亡！拜登今與烏國總統通話

濟州海灘發現恐怖屍體！「嚴重腐爛」噴血冒泡　警方曝光驚駭真相

男童拍抖音超夯「咻聲瓶」挑戰　結果全身嚴重燒傷！消防局急警告

「全球最長壽嬤」喜迎119歲！超愛巧克力和汽水　距120歲目標剩1年

美國纜車結冰卡住　21人懸吊高空整夜！下班回不了家直接跨年

上萬魚屍狂砸！這國2021年底竟「天降魚雨」　爆發罕見異象原因曝

護士每晚和他睡！僅男子確診　科學家推測「這類人天生抗新冠」

朴槿惠特赦後就出書！「獄中書信」登熱銷第2名　各種謠言一次澄清

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

女星才去世4月！婆婆公開招新媳　網看條件傻眼：凌晨就要起床做飯

烏俄邊境才停火10天　烏克蘭1士兵重傷陣亡！拜登今與烏國總統通話

濟州海灘發現恐怖屍體！「嚴重腐爛」噴血冒泡　警方曝光驚駭真相

男童拍抖音超夯「咻聲瓶」挑戰　結果全身嚴重燒傷！消防局急警告

「全球最長壽嬤」喜迎119歲！超愛巧克力和汽水　距120歲目標剩1年

美國纜車結冰卡住　21人懸吊高空整夜！下班回不了家直接跨年

上萬魚屍狂砸！這國2021年底竟「天降魚雨」　爆發罕見異象原因曝

護士每晚和他睡！僅男子確診　科學家推測「這類人天生抗新冠」

朴槿惠特赦後就出書！「獄中書信」登熱銷第2名　各種謠言一次澄清

沒生過孩子竟有妊娠紋！20歲妹「染怪病」　超慘8症狀全上身

星巴克特色新門市　台中清水極美夕陽、楠梓藍昌有莊園風光

IKEA「萌虎」設計太可愛！　KUNGSTIGER新春系列輕鬆打造年節味

韓國瑜自比微光　「要為台灣社會凝聚成一道溫暖的光！」

陳盈駿繳14分、6籃板和3助攻　廣州結束近期3連敗

傳已成無意識植物人！　知情人曝「袁惟仁近況」：還不錯、有進步

2022年房價仍緩步上揚「央行擬升息」　房貸族該知道的5件事

台中這廟「氤氳使者」能斬小三、牽良緣！民政局長替新人證婚

春節國道好走時段曝　9天連假這時間免費！6大疏導措施搶先看

沒投出富邦第三指名期待　羅國華抱歉貢獻不多

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

孩子吃的麥片「出現冰毒」　地方媽媽嚇壞

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

護士沒事老公卻確診　科學家估有人天生抗新冠

獸父跨年夜屠殺12人　「報復前妻」當兒面開槍再吞彈

爸買牛奶順手刮刮樂　中頭獎2772萬元

19歲女大生慘遭分屍　頭被丟進熱水煮

跨年放炮奪命　歐洲3死80傷「手腳被炸斷」

即／南韓軍方：身分不詳人士成功潛入北韓

環球時報推特稱香港市民參與升旗　《彭博》作家打臉

SpaceX火星移民夢　專家：恐釀「人吃人」慘劇

美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰

海灘發現恐怖屍體！「嚴重腐爛」噴血冒泡

更多熱門

相關新聞

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

馬來西亞女歌手茜蒂莎拉（Siti Sarah Raissuddin）在去年7月感染新冠後，緊急剖腹產下7個月大的寶寶，並在短短3天內不敵病魔離世。茜蒂莎拉病逝至今才剛4個月，丈夫的母親最近就公然在她生前的官方IG上招新媳婦，甚至還開出了苛刻的「入門條件」，讓一眾網友看傻了眼。

29歲啃老男威脅老父「不買漢堡就燒你家」

29歲啃老男威脅老父「不買漢堡就燒你家」

產經新聞回顧2021全球大事　G7首提台灣上榜

產經新聞回顧2021全球大事　G7首提台灣上榜

人夫偷吃多男染愛滋！　兒子目睹他「跟男人壞壞」

人夫偷吃多男染愛滋！　兒子目睹他「跟男人壞壞」

移工專案引入再添一國　勞動部：即起泰國移工開放入境

移工專案引入再添一國　勞動部：即起泰國移工開放入境

關鍵字：

東南亞要聞印尼煤炭出口禁令

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面