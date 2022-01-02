女星才去世4月！婆婆公開招新媳　網看條件傻眼：凌晨就要起床做飯

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞女歌手茜蒂莎拉（Siti Sarah Raissuddin）在去年7月感染新冠後，緊急剖腹產下7個月大的寶寶，並在短短3天內不敵病魔離世。茜蒂莎拉病逝至今才剛4個月，丈夫的母親最近就公然在她生前的官方IG上招新媳婦，甚至還開出了苛刻的「入門條件」，讓一眾網友看傻了眼。

綜合當地媒體報導，茜蒂莎拉離世後，其親友就不斷在IG上更新幾個小孩和丈夫的動態，讓關心她的粉絲可以有個懷念她的地方。然而最近她的IG卻po出一段影片，內容是茜蒂莎拉的女兒和祖母莎拉米雅（Salamiah Jalani）之間的談話，二人正在討論若茜蒂莎拉的丈夫要續弦的話，對方該有些什麼條件才能入門。

▲女星茜蒂莎拉剛病逝4個月，婆婆就公開招新媳婦，還開出極其嚴苛的條件，嚇壞一眾網友。（圖／翻攝自IG／sitisarahraissuddin）

從影片可見，莎拉米雅首先先問孫女是否希望爸爸再娶，而8歲的孫女也天真地回答，希望爸爸可以再婚。這時，莎拉米雅表示，如果要成為孫女的繼母，首要條件就是必須會下廚，因為她的兒子是個很愛吃的人。

莎拉米雅指出，「如果要和爸爸結婚，那她首先必須要會下廚，因為爸爸很愛吃，要抓住丈夫的心，就要先抓住他的胃，所以她需要像媽媽（茜蒂莎拉）一樣，每天凌晨2、3點就起床開始做飯，這樣的話有人願意嗎？」

影片曝光後立刻掀起不少網友熱議，有網友祝福道，「可見茜蒂莎拉是一個多好的媳婦」、「還是希望丈夫能幸福」，但也有人認為婆婆的條件過於嚴苛，「凌晨就要起床做飯，你是在找女傭嗎？」、「你以為你的兒子是皇上嗎？」、「婚前就要求這麼多，婚後一定更龜毛」、「好奇有誰敢嫁」、「茜蒂莎拉以前也太累了吧」。

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