　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慾妻跨年夜辣戰小王！醋夫躲屋頂直擊「綠炸現場」爆氣拿剁刀狂砍

記者葉睿涵／綜合報導

印尼人夫安托（Antok Pamuji）懷疑妻子似乎與他人有染，於是在跨年夜假裝出門工作，然後在家中蹲點，直到老婆和小王全身赤裸在床上發生關係後，他才突然拿著剁刀衝進臥室，朝二人一陣暴砍，導致小王的腰部和左臂嚴重受傷，連衣服都來不及穿就渾身是血地逃走了。

綜合外媒報導，38歲的安托是一名布商，為了經營生意，他常年與妻子分居兩地，獨自一人在西庫台縣（Kutai Barat）工作。最近，他返家時發現，妻子經常手機不離身，也不願意讓他看手機，引起安托懷疑，妻子可能是出軌了。

▲▼印尼一名人夫發現妻子出軌後，將小王砍得渾身是血。（圖／翻攝自IG／@andreli_48）

▲印尼一名人夫發現妻子出軌後，將小王砍得渾身是血。（圖／翻攝自IG／@andreli_48）

於是，安托在12月31日假裝出門工作，接著再從後門偷偷進入房子，爬上屋頂的樑柱，持續監視妻子的動態。果然2小時後，妻子就帶著一名陌生男子回家，安托還親眼目睹了二人在床上發生關係，讓他氣得立刻翻下屋頂，衝去廚房拿起剁刀就往臥室的二人身上砍去。

小王嚇得連衣服都來不及穿，就立刻光著身子、全身是血地逃離現場，其他聞聲而至的民眾也趕緊報警，並將小王和老婆送到醫院。當地警方指出，小王的腰部和左臂都受了相當嚴重的傷，而安托的妻子也有部分刀傷，但狀況不明。警方目前已對此案展開調查，而安托也已向警方自首。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
678萬賣房驚見「養眼一幕」　2.7萬人鑑賞：胸宅好亮
快訊／賓士撞聯結車！乘客衝破擋風趴引擎蓋　1命危2傷
快訊／索沙新球季轉戰桃猿！　領隊證實：談約很順利
獨／小姊姊全口牙醫療費破百萬　這間診所霸氣全包了
快訊／台74車禍！　雙向回堵2km紫爆
快訊／台大生休學拍A片　木子小姐驚傳離世　
獨／阿嬤苦守加護病房外！家當、慢性藥帶身上　啃餐包不敢離半步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超前以色列　土耳其防堵Omicron開打第5劑疫苗

慾妻跨年夜辣戰小王！醋夫躲屋頂直擊「綠炸現場」爆氣拿剁刀狂砍

單挑棕熊！俄拳手「目睹好友被咬死」拔刀捅死牠　半臉毀容現況曝

厭倦只被當胖朋友！　女3年「XL→XXS」狂甩54公斤瘦成大正妹

《雪降花》真實版？「脫北」體操選手翻越國境像走廚房　疑經濟困難

韓版陳樹菊！一生賣紫菜包飯　92歲嬤捐1500萬一生積蓄...暖哭韓網

助證明人類源自非洲　古人類學家李奇逝世

金正恩被罵髒話「你這狗XX」！ 高層下令即刻抓人　逮到恐處死

俄羅斯極可能入侵烏克蘭　美議員揭「最強嚇阻法」

雙胞胎「晚15分出生」生日竟差一年　醫超驚喜：機率200萬分之1

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

超前以色列　土耳其防堵Omicron開打第5劑疫苗

慾妻跨年夜辣戰小王！醋夫躲屋頂直擊「綠炸現場」爆氣拿剁刀狂砍

單挑棕熊！俄拳手「目睹好友被咬死」拔刀捅死牠　半臉毀容現況曝

厭倦只被當胖朋友！　女3年「XL→XXS」狂甩54公斤瘦成大正妹

《雪降花》真實版？「脫北」體操選手翻越國境像走廚房　疑經濟困難

韓版陳樹菊！一生賣紫菜包飯　92歲嬤捐1500萬一生積蓄...暖哭韓網

助證明人類源自非洲　古人類學家李奇逝世

金正恩被罵髒話「你這狗XX」！ 高層下令即刻抓人　逮到恐處死

俄羅斯極可能入侵烏克蘭　美議員揭「最強嚇阻法」

雙胞胎「晚15分出生」生日竟差一年　醫超驚喜：機率200萬分之1

現包現蒸猴賽雷！新北飯店星級港點　必點櫻花鮮蝦炒飯、水晶餃

韓國瑜新書發表會粉絲爆棚　許智傑：朱立倫總統夢岌岌可危

原物料成本狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

台東男「雙黃線超車」民眾一路尾隨報警　酒測值0.8慘了

元旦連假國道車流較去年增3.9%　每日肇事件數平均達130件

遼寧艦貼實戰一觸即發　殲-15飛行員可目視日空自F-15

連美西港口都開徵貨櫃延滯費　萬海收滯留費頂多退還估不會有罰款

雪碧被法院認定搶人尪！正宮被家暴「獲賠45萬哭整晚」3子3年沒父愛

超前以色列　土耳其防堵Omicron開打第5劑疫苗

人氣燒肉丼飯買一送一！大河屋插旗微風南京　獨賣嫩肩牛肉丼

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

印度神童預言！2022年這2月迎全球性災難

Omicron太像感冒！專家：出現8症狀應立即篩檢

MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山死因成謎

美隔離政策大轉彎　專家打臉：台灣不跟進

80kg胖妹靠生存遊戲甩肉變「軍武女神」

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

快訊／美國防部長確診

偷吃男被妻子碎屍　法醫：人還活著

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

熱門景點「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛

官員：Omicron可能讓以色列實現群體免疫

16歲女兒半夜回家　被老爸開槍射殺

更多熱門

相關新聞

超肥跳蚤住耳朵　炸出密麻黑點

超肥跳蚤住耳朵　炸出密麻黑點

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）發生一起奇特案例，6歲男童莫哈莫達米茲起床後，突然覺得耳朵很痛，竟是一隻超肥的跳蚤住進耳朵，跳蚤大便佈滿耳廓，畫面相當驚悚。就連醫師取蟲時，也忍不住驚呼，「真的好大隻」。

熱門景點「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛

熱門景點「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛

印尼憂煤炭短缺影響發電！頒「出口禁令」

印尼憂煤炭短缺影響發電！頒「出口禁令」

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

29歲啃老男威脅老父「不買漢堡就燒你家」

29歲啃老男威脅老父「不買漢堡就燒你家」

關鍵字：

印尼東南亞要聞出軌剁刀小王Antok Pamuji

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

大媽拿鑰匙狂刮特斯拉！哨兵模式全都錄

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面