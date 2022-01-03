慾妻跨年夜辣戰小王！醋夫躲屋頂直擊「綠炸現場」爆氣拿剁刀狂砍

記者葉睿涵／綜合報導

印尼人夫安托（Antok Pamuji）懷疑妻子似乎與他人有染，於是在跨年夜假裝出門工作，然後在家中蹲點，直到老婆和小王全身赤裸在床上發生關係後，他才突然拿著剁刀衝進臥室，朝二人一陣暴砍，導致小王的腰部和左臂嚴重受傷，連衣服都來不及穿就渾身是血地逃走了。

綜合外媒報導，38歲的安托是一名布商，為了經營生意，他常年與妻子分居兩地，獨自一人在西庫台縣（Kutai Barat）工作。最近，他返家時發現，妻子經常手機不離身，也不願意讓他看手機，引起安托懷疑，妻子可能是出軌了。

▲印尼一名人夫發現妻子出軌後，將小王砍得渾身是血。（圖／翻攝自IG／@andreli_48）

於是，安托在12月31日假裝出門工作，接著再從後門偷偷進入房子，爬上屋頂的樑柱，持續監視妻子的動態。果然2小時後，妻子就帶著一名陌生男子回家，安托還親眼目睹了二人在床上發生關係，讓他氣得立刻翻下屋頂，衝去廚房拿起剁刀就往臥室的二人身上砍去。

小王嚇得連衣服都來不及穿，就立刻光著身子、全身是血地逃離現場，其他聞聲而至的民眾也趕緊報警，並將小王和老婆送到醫院。當地警方指出，小王的腰部和左臂都受了相當嚴重的傷，而安托的妻子也有部分刀傷，但狀況不明。警方目前已對此案展開調查，而安托也已向警方自首。

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