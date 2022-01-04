台15線延伸至台61線總經費79億獲政院核定　2029完工通車

▲國2甲由台15線延伸至台61線路廊圖。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局4日指出，國2甲後續路段由台15線延伸至台61線可行性研究，在市府與中央、地方民意溝通協調下，終於3日正式獲行政院核定，總經費79.04億元，由國道公路建設管理基金全額支應，後續由交通部高速公路局辦理規劃設計、環評、用地取得及施工等程序，目標於2029年、7年後完工通車！

▲機場園區與園區附近地區聯絡道路建設計畫圖。（圖／交通局提供）

交通局表示，「國道2甲線大園交流道至台15線」第一工區已於2021年1月完工，第二區民航局也於2021年10月全數交地，預計2023年完工。而後續由「台15線延伸至台61線」之路段計畫全長約2.9公里，總經費79.04億元，由國道基金全額支應，預計民國2029年完工通車，完工後可大幅改善機場聯外交通及大園地區交通便利，且讓國2甲線與台61線銜接可構成完整高快速公路運輸網路，機場客貨運園區更可透過國2甲銜接高快速公路進行聯外運輸，除完善桃園航空城之聯外道路系統發展，並可健全區域路網架構。

交通局劉慶豐局長表示，桃園市政府與交通部將持續合作，協助交通部強化與民眾間溝通，加速辦理新建高快速道路計畫，近年包含國道2號機場端主線改善工程，已於2020年8月29日開工，預計2022年12月完工、配合航空城開發啟動省道台4線改善、台15線改線工程也將於2022年1月10日開工，預計2024年11月完工，各項建設對於桃園產業發展、都市成長都有極大助益。