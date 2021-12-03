輕鬆暢遊復興美景泡湯趣　桃園新推2條免費觀光巴士

▲輕鬆暢遊復興，桃園新推2條觀光巴士。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為滿足偏鄉地區居民的交通需求，並振興觀光產業，桃園市政府交通局於復興區推動幸福巴士計畫，除平日闢駛6條公車路線外，目前並於假日行駛「F909A巴陵循環線」及「F909B中山循環線」等2線免費觀光公車，以串聯角板山公園、小烏來、羅浮溫泉公園、幽靈瀑布等熱門景點，鼓勵民眾搭公車，暢遊復興。

交通局局長劉慶豐3日表示，為提升復興區交通便利並提升公車營運效率，交通局在去年檢討復興區免費公車，推動轉型為幸福巴士，並於去年8月正式上路，車型採用中型巴士及9人座客車混合調度，共行駛6條路線，每月平均提供1200班次，服務復興區當地民眾通勤、就學、採買、健檢、社交等基本民行的交通需求。

推動一年多以來，每月班次數較免巴時期增加5成，每日搭乘人數更是翻倍成長，公共運輸服務涵蓋範圍提升至9成，且融合地方創生與族人服務族人的概念，提供貼心又有溫度的交通服務，除獲得8成以上的滿意度外，更得到運輸學會2020年度傑出交通運輸計畫獎的肯定。

劉慶豐強調，為振興觀光產業，幸福巴士除服務復興區當地民眾外出交通需求外，因應疫情紓緩，並配合羅浮泰雅溫泉公園開幕，以9人座客車行駛兩條假日免費觀光公車，提供民眾「免費且幸福」的公共運輸服務。