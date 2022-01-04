2022快來復興玩！　「桃園揪搭興」交通套票享多重優惠

▲羅浮溫泉湯池。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

做好防疫措施，拋開悶疫情，迎接2022年那裡開心遊？桃園市政府交通局4日邀全國民眾，一起來桃園大溪、復興，逛老街、泡溫泉、賞梅花，迎接福虎生風的一年，推出「桃園揪搭興」大溪復興交通套票，並搭配景點門票半價優惠，及多項美食、伴手禮、住宿等優惠，若持紙本五倍券購買交通套票更可享買一送一優惠。

▲角板山梅花美景。（圖／交通局提供）

交通局長劉慶豐表示，利用「桃園揪搭興」的大溪-復興交通套票，民眾可以選擇從桃園高鐵站發車的台灣好行【501】大溪快線或是台北捷運永寧站發車的捷順交通【710】公車前往大溪，憑券可於一日內無限次搭乘大溪復興間19條公車路線，例如，前往角板山賞梅可搭乘至「角板山公園」站；前往羅浮溫泉泡湯可搭乘至「羅浮」站。

▲梅花季管制期間公車動線調整示意圖。（圖／交通局提供）

民眾若持紙本振興五倍券至指定合作通路購買，可再享有「買一送一」優惠，且憑交通票券至後慈湖、小烏來天空步道及新溪口吊橋等三處景點，可以半價換購入園門票。另外「桃園揪搭興」交通票券也整合大溪、復興區超過30種食、宿、遊等業者優惠，如果想要玩得更深度的民眾，亦有大溪老城區、北橫沿線的民宿、部落體驗。

交通局提醒民眾，現正值梅花季，復興區公所週邊道路進行交通管制，復興區中正路(仁愛路至青年活動中心)採時段管制車輛進入，桃園客運所營的502、506、5090、5091、5093、5094、5104、5105、5106、5109等10條路線於梅花季期間每日上午8時至下午5時時段不進入復興區公所，改停靠於「角板山公園站」，敬請多加留意。

因應羅浮溫泉池開放啟用，交通局也在kkday網路平台推出「桃園揪搭興」X「羅浮溫泉大眾湯」299元起之超值優惠套票，民眾可上網至五福旅遊、易遊網、KKday及Trip.com等4處線上平台購買；或至五福旅遊桃園門市、台北門市，易遊網桃園加盟門市、台北車站門市，以及大溪「達文西瓜藝文館」、中壢「有木遊文創」及台北「島灣生活」等7處實體門市洽購。