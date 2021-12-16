龜山交通更便捷！　桃園「三箭齊發」強化聯外公車服務

▲桃園「三箭齊發」強化龜山聯外公車服務。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區毗鄰新北市林口，因方向性通勤需求明顯，加上1280元通勤票價優惠，往來雙北市的公共運輸需求甚高，桃園市政府交通局積極強化龜山聯外公車服務，採增加班次、新闢國道客運路線、試辦市區公車路線等三箭齊發，以滿足上下午尖峰時段乘車需求及提升公車使用率。

交通局長劉慶豐16日表示，為滿足上下午尖峰時段瞬間產生的方向性乘車需求，市府交通局透過北桃合作交流平台機制，協調新北市政府交通局及三重客運，針對936、945、946及967等路線，於上下午尖峰時段共計增開39班次，上午尖峰時段往台北方向增開936路線4班次、945路線4班次、946路線5班次，以及下午尖峰時段往龜山、林口方向增開936路線13班次、945路線2班次、946路線3班次、967路線8班次，為大坪頂地區公車服務的第一箭，預計年底前投入營運，以舒緩龜山及林口地區往返台北市、新北市等處的搭車人潮。

除因應民眾乘車特性，增加新北市市區公車班次外，為強化龜山聯外快捷公車系統，於2020年8月向交通部公路總局申請新闢「桃園-龜山-台北士林」國道客運路線，屬於強化龜山公車系統的第二箭，目前得知已有客運業者表達經營意願，最快可望於明年6月上路提供服務。

另外，因應今年11月青山路調整限高的高度，開放中型巴士通行，將於明(2022)年1月起試辦605路線「長庚醫院-經青山路-迴龍」市區公車路線則為第三箭，605試辦公車路線將由長庚醫院、A7合宜住宅等至捷運迴龍站，經由中和新蘆線轉乘台北捷運系統至雙北地區。因605公車路線屬於試辦性質，交通局建議沿線各站點有搭乘捷運需求的民眾能多加利用，使每班次都能達到營運的經濟規模，屆時就能將試辦路線轉為正式營運的公車路線。