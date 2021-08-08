節省公帑！醫檢人員到防疫旅館採檢　桃園日省逾15萬車資

▲改採醫檢人員到防疫旅館採檢，桃園日省逾15萬車資。（圖／交通局資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局指出，桃園市防疫計程車派車，7月平均一日近150趟次，其中居家檢疫者往返採檢佔半比例，而前六大(桃禧航空城、富麗登、林口福容、尊爵飯店、蜜月世紀、住都大飯店)防疫旅館採檢者約佔六成。自明(9)日起改採醫檢人員到六大旅館採檢，平均每日約可減少45趟防疫計程車任務，估計每日樽節15萬7,500元。

交通局8日於市府防疫專案會議指出：桃園市防疫計程車自今年1月1日至8月6日，共計派車12,874趟次(5月31日起運送確診輕症解隔離336趟次、8月4日起PCR160趟次)，其中8月6為80趟次(運送確診輕症解隔離者及PCR)。另外，疫苗接種愛心計程車孕婦接駁服務自6月24日至8月6日，共計派車566趟次，其中8月6日為115趟次。

據指出，桃園市進行疫苗接種計劃，募集六大車隊提供2,320輛計程車，組成疫苗接種愛心計程車隊，自6月15日起以免費搭乘方式，服務65歲以上年長者前往接種站施打疫苗，迄7月15日結束任務，為期一個月內車隊共計完成4萬7千餘趟次的接送服務，每趟由市府補助一般行政區（桃園區、中壢區等）250元、偏鄉行政區（觀音區、新屋區等）300元、復興區依各里路程補助500至700元不等費用。

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