桃園市區公車「303大溪－鶯歌經八德」　16日起試營運

▲桃園市區公車303大溪-鶯歌試營運。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提供桃園市大溪區、八德區及擴大重劃區，居民往返鶯歌火車站的城際大眾運輸服務，桃園市新增「303大溪-鶯歌(經八德)」市區客運路線，由桃園客運營運，自下週一(8月16日)起提供為期3個月試辦服務。

交通局長劉慶豐表示，目前桃園市八德區及新北市鶯歌區為毗鄰之行政區，兩區民眾經常來往，但八德至鶯歌尚無公車路線服務，對於居住大溪、八德及擴大重劃區居民，往返鶯歌相當不便。因此，該局試辦303路線可直接有效彌補大溪、八德至鶯歌大眾運輸服務缺口，提升往返新北市區之便利性。

「303大溪-鶯歌(經八德)」由桃園客運大溪總站發車，行經大溪老街區、八德擴大重劃區至鶯歌火車站，沿途行經仁善國小、捷運綠線G01站(建置中)、八德教養院、八德區公所、三元宮、國防大學、榮民安養中心、八德生態公園等重要據點。本路線為循環路線，總里程約38公里，試辦期間平假日皆有行駛，每日5班次，首班自大溪總站6時30分發車，末班發車時間為17時10分，採固定班次發車，收費方式採里程計費，全程全票票價為46元(半票23元)，並享有持市民卡乘車買一送一優惠(第2趟優惠18元)。

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