元旦婚宴遇「喜宴蟑螂」　親友吃兩口被打包...還順走威士忌

▲新人氣憤表示，只求道歉，可能他真的很餓，但讓朋友沒吃飽就打包真的太過分。（圖／取自鳳山在地大小事）

記者陳俐潔／綜合報導

吃喜酒原本是與親朋好友慶祝的喜事，卻有不相干的「喜宴蟑螂」亂入，有網友在地方社團ＰＯ照，元旦當天辦結婚晚宴，一位疑似「喜宴蟑螂」的男子亂入，不但打包菜餚，還順走一瓶未開封的蘇格登。讓新人氣到ＰＯ網，卻發現此人似乎是慣犯。

網友在《鳳山人在地大小事》社團發文，指出這名「喜宴蟑螂」直接入座後，全場無人認識他，「菜一上桌面我朋友吃一兩口你就包菜，包了好多菜，我們開始準備敬酒，你直接離開現場，等我們敬完酒你就回來，繼續包菜，要離開還去酒商那邊拿一隻沒開封的蘇格登！？」直到新人朋友察覺有異，追了出去，這名男子用著「魔幻步伐」消失在旁邊巷內，就這麼跑了。

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貼文一出引起熱烈討論，新人氣憤表示「只要這名男子出面道歉就原諒，否則直接報警」，有網友指出，自己結婚也是辦在開漳聖王廟，當時這名男子也有出現，應該是慣犯，還調出當時的婚禮影片指認「真的是同一個人，也是跟你一樣的情形，一直打包吃爽吃滿的。」

▼有眼尖網友發現，此人是慣犯，專門出沒在開漳聖王廟的喜宴上。（圖／取自鳳山人在地大小事）