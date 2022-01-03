連假台南辦婚宴！台北妻「本來要出遊的」怒咒新人...反被罵爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名人妻氣憤表示，老公朋友婚宴辦在元旦連假，又遠在台南，害得丈夫辛苦往返，自己的出遊計畫也泡湯，忍不住詛咒這對新人。原本她寫下短文想一吐怨氣，沒想到反遭網友撻伐，直呼「笑死，討拍不成功下去！」

女網友日前在Dcard哀怨提到，「今天是老公的朋友辦婚宴，因為疫情關係本來6月宴客延到現在，但挑個1月1日，只有新人覺得是好日子，對於別人來說卻是很大的困擾，而且還辦在台南。」

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由於夫妻倆住在台北，本想禮到人不到，畢竟他們也沒辦婚宴，並沒有回禮的問題，結果新娘就在朋友圈裡盧小小，說不去的人就是不把他們當朋友，「所以先生便獨自前往台南玩一整天，晚上再吃喜酒，最後開夜車返家。我們連假本來要出遊，最後卻硬要騰一天給他們，然後我老公又累的要命，到底誰不把誰當朋友？真心祝福你們這對XX夫妻白頭到老。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

po文一出，並沒有獲得安慰，反倒被網友們一面倒狂罵，「應該不是要好的朋友，好朋友會這樣說，我也是醉了」、「不想去就不想去，扯那麼多幹嘛，人家辦在哪還要依照妳居住地喔」、「以新人及他們的父母為主吧，日子以朋友為主？我沒聽過，出去玩可以再擇日，結婚要看農民曆欸，我也覺得妳老公真倒楣」、「妳沒辦過婚宴所以妳不懂啊」、「妳老公要接受別人老婆的情緒勒索，怪誰」、「別人一輩子就結那麼一次婚，稍微不順妳的意就詛咒他人，好意思嗎妳」、「祝妳一生順遂欸笑死」。

不過也有人能理解，直言「我非常懂妳心情耶！剛好前幾天也在跟朋友討論到這件事，就是辦在那種連假中間那一天的最討厭，如果是辦在外地順便去玩還沒話說，如果剛好有安排要出遊，就會覺得很困擾」、「我也這麼覺得，平常假日就算了，連假我幾乎都會出遊，如果有人辦在連假還盧小小，要我一定要參加，我一定也會超不爽，再要好的朋友都一樣」。