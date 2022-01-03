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社會 社會焦點 保障人權

新北男喝酒「驅寒」騎車遇警　心虛加速遭攔下「滿臉通紅」慘了

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區一名郭姓男子2日清晨喝保力達B禦寒，結果中午下班騎機車返家途中，行經磺港路金山遊客中心附近遭警方攔下盤查。警員聞到他身上有酒味且滿臉通紅，對他實行酒測，酒測值達0.32毫克，立刻將人帶回偵訊，訊後依涉犯《公共危險罪》移送基隆地檢署偵辦。

▲新北男喝酒驅寒騎車遇警加速想逃 遭金山警攔下「滿臉通紅」慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北男喝酒驅寒騎車遇警，加速想逃離，但最後仍遭攔下。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，54歲郭姓男子在金山區市場攤販工作，2日清晨在市場工作時覺得寒冷，便飲用保力達B取暖，直到中午下班準備回家，酒精仍未退情況下，騎機車行經磺港路金山遊客中心附近，看到不遠處有巡邏警員，一時心虛，突猛地加速逃逸。

巡邏警員察覺有異，立刻尾隨並伺機攔下盤查，結果發現郭男果然渾身酒氣且滿臉通紅，當場施行酒測，不料酒測值達0.32毫克，因此將人帶返所偵辦，訊後依涉犯《公共危險罪》移送法辦。儘管郭男辯稱是為禦寒，但警方對酒駕零容忍，也愛莫能助。

金山警分局長林詮峰呼籲，對抗寒流的方法是添加衣物，使用暖暖包，或是飲用熱薑茶或熱食禦寒；飲酒反而導致血管擴張，熱量消耗加快，酒退後反而會身體發冷甚至著涼，更遑論酒後駕車造成的交通危險以及法律責任。

▲新北男喝酒驅寒騎車遇警加速想逃 遭金山警攔下「滿臉通紅」慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲郭男喝酒驅寒遇見巡邏警員，他心虛突猛地加速前進逃逸。

▲新北男喝酒驅寒騎車遇警加速想逃 遭金山警攔下「滿臉通紅」慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲巡邏警員立即尾隨其後伺機攔下盤查，警員對郭男施行酒測，酒測值達0.32毫克。

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