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金正恩被罵髒話「你這狗XX」！ 高層下令即刻抓人　逮到恐處死

▲▼北韓金正恩8日主持勞動黨中全會。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩4年前就曾因為塗鴉事件處死2名高級軍官。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前遭人民以髒話辱罵、批評。在去年北韓勞動黨中央委員會第8屆第4次全員會議召開前夕，首都平壤一處公寓外牆發現寫著「金正恩你這狗崽子」的塗鴉，引起黨高層極大騷動。當地的保衛單位事發隔天，立刻開始比對附近人民的筆跡，希望能迅速揪出塗鴉者，並可能將之處死。

根據Daily NK日文版總編輯高英起表示，狗崽子雖然字面上是在講幼小的犬隻，但在韓文中卻是帶有侮辱性的罵人詞彙，是口語上常見的髒話。不過，若把這詞用在地位崇高、不可侵犯的領導人金正恩身上，將成為重大的政治事件。消息人士透露，居住於平川地區的金某去年12月22日凌晨4時20分左右，在巡邏的過程中發現公寓外牆上寫著「金正恩你這狗XX，人民全因你而餓死」的字句。

▲▼金正恩。（圖／路透）

▲首都平壤一處公寓出現「狗崽子」的塗鴉，辱罵金正恩讓人民吃不飽。（圖／路透）

報導指出，塗鴉事件根據緊急通報系統向上級傳遞，從人民班長（村會長）到地區保衛人員（秘密警察），再從平川區保衛部、平壤市保衛部，最後通報到「國家保衛省」，當局封鎖了事件現場以迅速清除塗鴉，因為官方普遍認為，如果塗鴉被人看到將影響金正恩的權威，如果透過口耳相傳的方式傳開，就會在民間形成不穩定的氛圍。

▲▼金正恩視察平壤普通門新式住宅園區興建現場。（圖／路透社）

▲人權組織的調查報告顯示，金正恩執政10年以來至少23次公開處刑。（圖／路透）

報導稱，雖然目前還沒抓到犯人，但如果被逮捕，恐怕難逃極刑處死。早在2018年，北韓就發生塗鴉事件，而當時金正恩政府以自動步槍公開處死了2名軍方作戰局高級參謀上校，家屬也被送往政治犯看守所。另外，曾談論第一夫人李雪主醜聞的演藝人員也曾被公開處刑。但自2018年事件後，平壤再也沒有傳出類似塗鴉事件。

據了解，此次侮辱性塗鴉出現時機敏感，12月底適逢17日的前國防委員長金正日的逝世10周年悼念式、24日的金正淑（金正恩的祖母）誕辰紀念日，以及27至31日首次擴大會期至5天的勞動黨第8屆第4次全員會議。因此，事發隔天保衛部立刻開始一一比對附近工廠、企業工人和學生的筆跡，調查有無不在場證明。不過，由於近10年來平壤街頭監視錄影器增加，因此有預測認為很快犯人就會落網。

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