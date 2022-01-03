80公斤櫻花妹迷上生存遊戲　1年半後變身超兇「軍武女神」

▲日本80公斤女子迷上生存遊戲，一年多就減肥成功變鄉民心目中的「軍武女神」。（圖／翻攝自推特@cx_meza8）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本26歲妹子「りりあんぬ葵」原本身材豐腴，體重達80公斤，沒想到她接觸了刺激的「生存遊戲」之後便沉迷其中，將原本花在吃飯的時間和金錢拿來練習戰鬥、買裝備，結果她在一年左右的時間就成功減重成超兇正妹，還有男粉絲稱她是「軍武女神」。

▲日本一名80公斤女子「りりあんぬ葵」靠著玩「生存遊戲」變成正妹。（圖／翻攝自Instagram／@lilliannemoo，下同）

日本富士電視台節目《めざまし８》近日訪問了一名熱愛生存遊戲的正妹「りりあんぬ葵」，她在推特和IG上都擁有上萬名粉絲追蹤，平常會在網路上分享許多軍裝、槍支等遊戲裝備，甜美可愛的外型卻時常拍出各種風格強烈的照片。然而，僅僅在大約1年5個月以前她對軍事方面完全沒有興趣，而且體重、外貌也與現在判若兩人。

被問到如何從80公斤減肥成現在纖瘦的身材，りりあんぬ葵表示，她受一名女性朋友邀約，玩了一次之後就愛上了生存遊戲，每次可以玩上5、6小時，進入戶外團體戰鬥時必須背著逾8公斤的裝備跑來跑去，起初她還可以穿男性尺碼的裝備，但不知不覺間體型就有了變化，肌肉也得到鍛鍊，沒有「減肥」的感覺，唯一不便之處就是女性用的軍事裝備種類、數量都很稀少，因此很容易賣光。

根據日本ORICON NEWS等報導，りりあんぬ葵認為生存遊戲能體驗到像電影或電玩主角一樣的脫離日常的體驗，就像是慾望的釋放一樣，遊戲開始的同時，進入非現實的世界的感覺是最棒的。一開始她還會想像自己是好萊塢動作巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）一樣，拿著槍四處奔跑打倒敵人。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》