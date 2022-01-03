　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

80公斤櫻花妹迷上生存遊戲　1年半後變身超兇「軍武女神」

▲▼日本80公斤女子迷上生存遊戲，減肥成功變鄉民心目中的「軍武女神」。（圖／翻攝自推特@cx_meza8）

▲日本80公斤女子迷上生存遊戲，一年多就減肥成功變鄉民心目中的「軍武女神」。（圖／翻攝自推特@cx_meza8）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本26歲妹子「りりあんぬ葵」原本身材豐腴，體重達80公斤，沒想到她接觸了刺激的「生存遊戲」之後便沉迷其中，將原本花在吃飯的時間和金錢拿來練習戰鬥、買裝備，結果她在一年左右的時間就成功減重成超兇正妹，還有男粉絲稱她是「軍武女神」。

▲▼日本80公斤女子阿伊（りりあんぬ葵）迷上生存遊戲，減肥成功變鄉民心目中的「軍武女神」。（圖／翻攝自Instagram／@lilliannemoo）

▲日本一名80公斤女子「りりあんぬ葵」靠著玩「生存遊戲」變成正妹。（圖／翻攝自Instagram／@lilliannemoo，下同）

日本富士電視台節目《めざまし８》近日訪問了一名熱愛生存遊戲的正妹「りりあんぬ葵」，她在推特和IG上都擁有上萬名粉絲追蹤，平常會在網路上分享許多軍裝、槍支等遊戲裝備，甜美可愛的外型卻時常拍出各種風格強烈的照片。然而，僅僅在大約1年5個月以前她對軍事方面完全沒有興趣，而且體重、外貌也與現在判若兩人。

▲▼日本80公斤女子阿伊（りりあんぬ葵）迷上生存遊戲，減肥成功變鄉民心目中的「軍武女神」。（圖／翻攝自Instagram／@lilliannemoo）

被問到如何從80公斤減肥成現在纖瘦的身材，りりあんぬ葵表示，她受一名女性朋友邀約，玩了一次之後就愛上了生存遊戲，每次可以玩上5、6小時，進入戶外團體戰鬥時必須背著逾8公斤的裝備跑來跑去，起初她還可以穿男性尺碼的裝備，但不知不覺間體型就有了變化，肌肉也得到鍛鍊，沒有「減肥」的感覺，唯一不便之處就是女性用的軍事裝備種類、數量都很稀少，因此很容易賣光。

根據日本ORICON NEWS等報導，りりあんぬ葵認為生存遊戲能體驗到像電影或電玩主角一樣的脫離日常的體驗，就像是慾望的釋放一樣，遊戲開始的同時，進入非現實的世界的感覺是最棒的。一開始她還會想像自己是好萊塢動作巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）一樣，拿著槍四處奔跑打倒敵人。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
Omicron太像普通感冒！專家警告：出現「8大初期症狀」立
珍奶股來了！　抽中一張可望賺5.1萬元
表哥染疫過世...親哥也確診！　品冠2年回不了家「愧疚淚崩」
好消息！一家4口遭酒駕撞　姊「牙齒全斷」重建費有醫師捐助了
2例本土Omicron傳染途徑不明　陳時中：不排除空氣傳播
澎湖皮膚紅癢真相曝！　顯微鏡抓到元兇了
快訊／北市旅館爆2例本土Omicron　侯友宜下午急召會議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩被罵髒話「你這狗XX」！ 高層下令即刻抓人　逮到恐處死

俄羅斯極可能入侵烏克蘭　美議員揭「最強嚇阻法」

雙胞胎「晚15分出生」生日竟差一年　醫超驚喜：機率200萬分之1

信網路不信疫苗！結婚25年夫妻染疫　「同一天去世」留下4名幼孩

Omicron太像普通感冒！專家警告：出現「8大初期症狀」要立刻篩檢

快訊／他潛逃離開南韓！證實是前年「脫北體操選手」　獲北韓3軍官接應

80公斤櫻花妹迷上生存遊戲　1年半後變身超兇「軍武女神」

這國萬人音樂會狂歡慘了　至少2千人染疫！確診暴增4600%疫情爆炸

「超肥跳蚤」住進耳朵　炸出密麻黑點影片曝光！醫師一看也嚇壞

與世隔絕也難逃！南極科學站爆發疫情　超過一半成員確診

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

金正恩被罵髒話「你這狗XX」！ 高層下令即刻抓人　逮到恐處死

俄羅斯極可能入侵烏克蘭　美議員揭「最強嚇阻法」

雙胞胎「晚15分出生」生日竟差一年　醫超驚喜：機率200萬分之1

信網路不信疫苗！結婚25年夫妻染疫　「同一天去世」留下4名幼孩

Omicron太像普通感冒！專家警告：出現「8大初期症狀」要立刻篩檢

快訊／他潛逃離開南韓！證實是前年「脫北體操選手」　獲北韓3軍官接應

80公斤櫻花妹迷上生存遊戲　1年半後變身超兇「軍武女神」

這國萬人音樂會狂歡慘了　至少2千人染疫！確診暴增4600%疫情爆炸

「超肥跳蚤」住進耳朵　炸出密麻黑點影片曝光！醫師一看也嚇壞

與世隔絕也難逃！南極科學站爆發疫情　超過一半成員確診

金正恩被罵髒話「你這狗XX」！ 高層下令即刻抓人　逮到恐處死

不只14個月加績效獎金！　陳俊聖：宏碁幫員工出一半資金買股

南警連續10日酒駕大執法　共取締240件全力防堵酒駕惡習

揭密悠遊卡「黑科技」　邱昱凱：疫情讓各界看見悠遊卡的科技力

陸2022春運首日火車票開賣　出京部分長途直達班列車票被秒殺

「鐵飯碗」港務公司招募新血　具相關經驗爽擁起薪51K

IG超夯！花蓮夢幻海灣藏「月牙鞦韆」　還吃得到原住民特色料理

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

「威本兄弟」最後一集萌當服務生！突湧進獻花人潮...山姆感動爆哭

長榮年終40個月別只顧著羨慕！「6招年終獎金養錢術」讓財富加倍奉還

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

國際熱門新聞

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

印度神童預言！2022年這2月迎全球性災難

MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山死因成謎

美隔離政策大轉彎　專家打臉：台灣不跟進

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

快訊／美國防部長確診

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

偷吃男被妻子碎屍　法醫：人還活著

80kg胖妹靠生存遊戲甩肉變「軍武女神」

熱門景點「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

佛奇：美確診「垂直激增」前所未見

官員：Omicron可能讓以色列實現群體免疫

護士沒事老公卻確診　科學家估有人天生抗新冠

更多熱門

相關新聞

他潛逃離開南韓！疑是「脫北體操選手」

他潛逃離開南韓！疑是「脫北體操選手」

南韓軍方的螺絲從新年元旦起便鬆脫！1日晚間9時20分疑似一名男子從江原道東部前線22師團軍事緩衝區（DMZ）的一般前哨（GOP）爬上鐵柵欄、鐵絲網潛入北韓（朝鮮），然而早從3個多小時前化學監視警戒系統就早已正常啟動、告知，如今軍方不僅逮捕作戰失敗、也未釐清對方身份；不過推估，很可能是2020年11月脫北的機械體操選手。

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

南韓傳出首Omicron死亡案例！完整接種疫苗

南韓傳出首Omicron死亡案例！完整接種疫苗

RCEP生效加速大陸跨境電商發展 63.3％農產品出口日本零關稅

RCEP生效加速大陸跨境電商發展 63.3％農產品出口日本零關稅

文在寅發表新年談話：韓國成全球10大強國

文在寅發表新年談話：韓國成全球10大強國

關鍵字：

日本正妹減肥生存遊戲減重成功軍武女神日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

大媽拿鑰匙狂刮特斯拉！哨兵模式全都錄

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面