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文在寅發表新年談話！誇「K防疫」展強大團結：韓國成全球10大強國

▲▼文在寅政府重視兩韓關係發展，期盼下屆政府也能持續主動與北韓展開對話。（圖／路透社）

▲文在寅政府重視兩韓關係發展，期盼下屆政府也能持續主動與北韓展開對話。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（3）日上午10時（台灣時間上午9時）在青瓦台本館發表2022年的「新年談話」，成為5年任期以內的最後一次新年談話，他首先提到新冠疫情持續的2年來政府、民眾團結抗疫，締造出舉世矚目的「K-防疫」奇蹟，並表示南韓進入全球民主國家之列，在政治、經濟、軍事、外交、文化影響力等領域打進全球前10大強國。

文在寅表示，因（南韓）政府所主導促成的兩韓對話、美朝對話，在種種困難下才終於穩定住和平局勢。而雖然他有提到3月即將舉行的總統大選，卻未提及去年底做出特赦前總統朴槿惠的決定。

根據《韓聯社》，文在寅此次的新年談話長達近21分鐘，談及南韓政府從面臨前總統朴槿惠被彈劾罷免後在各領域上的表現與成果，算是給這5年的任期給出一張成績單，他雖未在新年談話中提到特赦一事，不過在提到3月總統大選時卻呼籲團結，體現出他最終決定特赦朴僅惠的主要因素，為加強國民內部團結，而團結正是總統大選的核心價值。

▲▼文在寅1月3日在青瓦台發表2022新年談話。（圖／達志影像／newscom）

▲文在寅1月3日在青瓦台發表2022新年談話。（圖／達志影像／newscom）

文在寅表示，「國民是政治的主人，國民參與政治可以讓民主主義取得發展，是提高政治水準的力量。在此我呼籲國民積極參與選舉，引領良好的政治風氣。我國（韓國）歷史雖充滿試煉和挫折，但卻是戰勝難關、既偉大又成功的歷史，雖彼此想法不同，卻能團結合作取得成功。」

文在寅從2017年5月就任總統時開始講起，評論5年以來經營國政所取得的成果，「擊敗眾多的危機、持續取得前進。在彈劾政局下，我政府在沒有進行交接工作的情況下就匆忙上任，重新豎立起崩解的憲政秩序。我將權力機關改革制度化，使一般權力機關無法隨意凌駕人民。我們使輿論媒體自由、伸張人權，讓我國（南韓）的民主主義受到世界認可，進入民主國家之列。」

文在寅表示，他上任後並未疏忽國防發展，反而加強鞏固國防武力，使南韓成為全球第6大的軍事強國，「大韓民國在70年以來成為全世界最成功的國家，是2次世界大戰以後唯一一個從開發中國家發展為已開發國家，K-文化（韓流文化）成功抓住全球的心，K-產業正主導全球市場，任誰也無法輕易抹滅我國國民取得的成果。」

▲▼文在寅1月3日在青瓦台發表2022新年談話。（圖／達志影像／newscom）

▲文在寅1月3日在青瓦台發表2022新年談話。（圖／達志影像／newscom）

文在寅提到2年來政府所做的新冠防疫工作，近來單日確診者人數開始減少，而1月將正式引進新冠口服藥物，他也承諾因配合防疫而損失慘重的中小企業、工商業者，未來將會給予豐厚的援助和補償。

針對逆勢上漲的房價，文在寅表示將會持續致力穩定住房供應，改善人口過度集中在首都圈的現象；而近期住宅房價呈現穩定的下跌趨勢，未來將會針對實際購房居住需求者加速供應穩定住房。

最後，文在寅也向下一屆新政府呼籲，「南韓與北韓（朝鮮）的意志與合作比起任何東西都還重要！若還有機會，將會持續探索讓南北韓關係正常化、以及無法回頭的和平之路，期盼下一屆政府持續致力展開兩韓對話。」

外界分析，此次文在寅新年談話雖漏掉過去一再強調的「終戰宣言」，不過他所說的「無法回頭的和平之路」，很有可能指的就是簽署終戰宣言一事。

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