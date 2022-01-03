快訊／他潛逃離開南韓！證實是前年「脫北體操選手」　獲北韓3軍官接應

▲北韓體操選手輕鬆越過兩韓前線，圖為南北韓2018年11月拆除哨所。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方的螺絲從新年元旦起便鬆脫！1日晚間9時20分疑似一名男子從江原道東部前線22師團軍事緩衝區（DMZ）的一般前哨（GOP）爬上鐵柵欄、鐵絲網潛入北韓（朝鮮），然而早從3個多小時前化學監視警戒系統就早已正常啟動、告知，如今軍方不僅逮捕作戰失敗、也未釐清對方身份。

最新消息，南韓國防部稍早證實，該名男子就是2020年11月脫北的機械體操選手。

根據《韓聯社》，南韓從新年第1天起便爆發身份不詳人士逃離南韓、潛入北韓的離譜事件，對此輿論一陣譁然，目前只能掌握該名人士的性別應該是男性，從南韓軍隊人數沒有異常變動的情況來看，該名人士有可能是南韓籍的民間人士，且從其熟稔地從同一個地點甩開南韓軍方的追擊、從而潛入北韓，不排除該名人士是脫北者。

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▲南韓江原道高城郡位於東部沿岸，因地形影響，在邊境監視上有其死角。（圖／達志影像）

目前南韓軍方正與警方加強合作，釐清該名人士的具體身份，除了調閱軍營外的監視器，還針對脫北者團體進行調查，從受當局保護的脫北者名單中，揪出斷絕聯繫的脫北者。

南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）今（3）日在例行簡報會上表示，「關於身分不詳的越北者人士，目前（軍方）正持續與相關當局展開合作確認。」

儘管在逮捕作戰失敗後，南韓國防部旋即透過東海、西海地區軍事聯絡頻道向北韓發送通知文；不過南韓國防部發言人夫勝粲（부승찬）坦承，目前北韓當局仍未針對此事做出答覆。

南韓軍方、警方在經過調查後推測，2020年11月從同一個部隊（江原道22師團）爬過鐵柵欄、鐵絲網潛入南韓境內宣稱有投誠意識的「體操選手」脫北者A某，有很大可能就是1日晚間逃離南韓、潛入北韓的人士。

警方關係人士指出，「從該地區潛入北韓的情況來看，只有熟稔該地的人才有可能這麼做，因此我們把搜索範圍縮小至過去熟知該地、且無法取得聯繫的脫北者，不過目前還無法將範圍只向某個特定的人士。」

▲南韓當時曾出動大批軍力尋找潛入國境的脫北男子。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，A某曾於2020年11月同樣從江原道22師團所管控的區域脫北、潛入南韓，他於該月3日在軍事緩衝區（DMZ）停留超過21小時、步行12小時，憑藉著矮小的身材、50多公斤的體重輕鬆翻越軍事分界線（MDL）鐵柵欄，雖遭前哨部隊（GOP）軍事監測熱像儀捕捉到身影，警報系統卻遲未作響，直到14個小時後才被江原道高城郡的南韓警方逮捕。

A某向南韓當局聲稱，自己先前在北韓時是「機械體操」選手。

另外，此次該名疑似是A某的可疑男子於1日晚間潛入北韓時，南韓發現北韓那一側突然出現至少3名軍官接應。

上稿：13:44

更新：14:30

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