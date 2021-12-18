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金正恩恐怖處決23次！囚綁高射炮「炸出血肉屍塊」　AK47槍決兒童

▲▼金正恩，北韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲報告指出，金正恩執政10年期間至少進行442件處決，其中23件是公開行刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩執政滿10年，南韓人權團體「轉型期正義工作組織」（TJWG）於15日公布一份根據683名脫北者採訪撰寫而成的報告，共記錄了442件處決陳述與30件埋屍焚屍的證詞，其中多達23起是公開處死，行刑手法相當殘忍，有人被綁在高射炮上炸得血肉模糊，還有未成年的孩童慘遭AK-47步槍槍決。

▲▼金正恩14日晚間參與勞動黨第8次全代會紀念閱兵。（圖／路透社）

▲金正恩政府進來嚴格禁止人民觀看南韓韓流文化相關內容，但他本人2018年曾在平壤親自觀看了南韓女團Red Velvet演出。（圖／路透）

根據《太陽報》、《DailyNK》報導，37歲的金正恩2011年12月掌權至今處決事件頻傳，TJWG公布《金正恩時期的處決映射報告》內容更新了2019年發表的調查內容，報告中納入了27件有關於金正恩時代處決場所的證詞，罪名分別為觀看或散布南韓影視（7件）、毒品相關（5件）、性交易（5件）、人口販賣（4件）、殺人未遂（3件）、淫亂行為（3件），而其中多達23起是公開處刑，包含21起槍決、2起絞刑，地點主要是在開闊空地、田野、機場、江畔或山林。

報告中一名脫北者稱，曾目擊2012年一件公開處刑案，死刑犯已經處於瀕死狀態，像狗一樣被從車上拖入刑場，耳膜似乎全部破裂，讓他聽不見任何聲音或說話，接著當眾遭槍決。2014年黃海北道另一起槍決，囚犯被綁在柱子上，以嘴裡塞滿石頭的狀態被槍決。另一名目擊者表示，大概在2012或2013年，在平壤公開處決一名男子後，竟當眾用火焰噴槍焚燒遺體，家屬被迫坐在前排觀看行刑，父親眼睜睜地看著兒子被烈焰燃燒後不支倒地。

▲▼北韓國家領導人金正恩30日接見和勉勵上山下鄉的年輕人，並與他們合影，最新暴瘦照曝光。（圖／路透）

▲北韓女學生揭露，自己曾在平壤的軍事學校目睹萬人見證「高射炮行刑」的慘烈處決事件。（圖／路透）

2017年，26歲的女性脫北者Hee Yeon Lim揭露了北韓核心圈的恐怖行跡，她是平壤高級軍官的女兒，她和同學某天被帶到軍事學校的體育場，看著戴著頭套的11名音樂家被綁在高射砲的尾端，在一萬名觀眾面前被炸得粉身碎骨，「每當槍砲聲一聲聲響起，樂師就接連消失，他們的身體被炸成碎片，血與屍塊到處散落。」類似的還有2012年一名未成年孩童被用AK-47步槍處決，一名脫北者描述，孩子被當場射殺，鮮血四濺、血肉模糊，當局人員踩在屍體上，把人對折成兩半放進麻袋後扔掉。

▲▼金正恩坦承，北韓國內正進行研發新型核潛艦。（圖／路透社）

▲金正恩上台時，外界對他的留學背景能為北韓政局帶來新氣象有所期待，然而，檯面下的殘忍處決並不亞於父親金正日。（圖／路透社）

報導指出，北韓許多工人與學生被迫觀看處決，並且看著囚犯死前的絕望眼神。一名目擊者說，2012年他目睹被處決的人腦部流淌出液體，人們被命令排成一列，好讓每一個人都能看到死去的人的臉，以示警告。為了防止行刑過程被拍，所有人要先接受金屬探測器檢查，且禁用手機。10年前，金正恩首次上台時，外界期待曾留學瑞士的他將有所革新，然而，2013年傳出他親自下令「犬決」姑丈張成澤，加上這份報告的出版，再次確認了當時的期待已然破滅，金正恩處決的殘酷面貌不亞於以往金日成、金正日時代。

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