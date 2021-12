金正恩恐怖處決23次！囚綁高射炮「炸出血肉屍塊」　AK47槍決兒童

▲報告指出,金正恩執政10年期間至少進行442件處決,其中23件是公開行刑。(圖/達志影像/美聯社)

北韓(朝鮮)領導人金正恩執政滿10年,南韓人權團體「轉型期正義工作組織」(TJWG)於15日公布一份根據683名脫北者採訪撰寫而成的報告,共記錄了442件處決陳述與30件埋屍焚屍的證詞,其中多達23起是公開處死,行刑手法相當殘忍,有人被綁在高射炮上炸得血肉模糊,還有未成年的孩童慘遭AK-47步槍槍決。

▲金正恩政府進來嚴格禁止人民觀看南韓韓流文化相關內容,但他本人2018年曾在平壤親自觀看了南韓女團Red Velvet演出。(圖/路透)

根據《太陽報》、《DailyNK》報導,37歲的金正恩2011年12月掌權至今處決事件頻傳,TJWG公布《金正恩時期的處決映射報告》內容更新了2019年發表的調查內容,報告中納入了27件有關於金正恩時代處決場所的證詞,罪名分別為觀看或散布南韓影視(7件)、毒品相關(5件)、性交易(5件)、人口販賣(4件)、殺人未遂(3件)、淫亂行為(3件),而其中多達23起是公開處刑,包含21起槍決、2起絞刑,地點主要是在開闊空地、田野、機場、江畔或山林。

