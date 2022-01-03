南韓傳出首起Omicron死亡案例！死者是2名90歲老婦　完整接種疫苗

▲南韓傳出首2起感染Omicron病毒死亡的患者。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠變種病毒Omicron自從入侵南韓後，便以驚人的速度在境內持續擴散，掀起多宗的群聚感染個案，如今南韓也出現首起的死亡案例！2名死者皆為90多歲的高齡老婦，兩人生前皆已完整接種2劑新冠疫苗。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓防疫當局今（3）日指出，2名居住在光州廣域市的90多歲老婦皆是南區療養院的住院患者，在該療養院爆發Omicron病毒群聚感染後也跟著不幸染疫，2人轉往醫院治療，其中A婦於去年12月29日在治療時病歿、B婦也於去年12月27日在治療時病歿。

防疫當局表示，2名老婦生前皆完整接種2劑新冠疫苗、且兩人也沒有慢性疾病史，在死後進行疫調等工作才確認為感染Omicron病毒，如今這2起死亡案例成為南韓境內首起因感染Omicron病毒身亡的病例。

目前當局計畫展開調查、釐清確切死因，以及其與感染Omicron病毒之間的關聯性。

根據統計，南韓今（3）日上午9時30分通報3129起新增病例，其中境內感染為2993例、境外移入為136例；重症患者為1015人，另外還新增36例死亡。目前南韓共累計64萬2207例確診、5730例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增112例，目前共累計1318例（境外移入703例、境內感染615例）。

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