濟州海灘發現恐怖屍體！「嚴重腐爛」噴血冒泡　警方曝光驚駭真相

▲濟州島民眾1日晚間在海灘上發現一具嚴重腐爛的「屍體」。（圖／濟州海洋警察署）

記者羅翊宬／編譯

才新年第一天就爆發恐怖殺人事件？南韓濟州島有民眾昨（1）日晚間10時08分在濟州市梨湖海水浴場的沙灘上發現一具驚人的屍體，屍體呈現嚴重腐爛的狀態，他懷疑是有人慘遭殘忍手段殺害，於是他向警方報案。

根據韓媒《News1》，濟州海洋警察署今（2）日指出，有民眾1日晚間在梨湖海水浴場的沙灘上發現一具疑似是嚴重腐爛的人類屍體，濟州派出所巡察小組出動人力前往現場支援，發現躺在沙灘上的「屍體」的確嚴重腐爛，無法辨認形體，而且還噴出黑色血水，屍身上還有白色泡沫，看起來死狀相當淒慘。

然而在經過科學鑑識後，發現該具「屍體」其實並非人類，而是死後嚴重腐爛的海龜。鯨豚研究中心指出，該海龜長度100公分、寬70公分，由於嚴重腐爛，音舞無法釐清是屬於哪一個物種，不過其在屍體上並未發現漁民非法捕獲的痕跡。

2日上午8時45分，濟州市舊左邑細花浦口（港口）附近接獲民眾報案發現海豚死亡，警方到場後在細花浦口西方約200公尺的海岸石頭上發現一隻死亡約12天的雌性印太江豚（상괭이），其身長約143公分、身圍74公分、體重60公斤，身上未被發現有非法捕獲的痕跡。

濟州海洋警察署相關人士向漁民呼籲，海龜、印太江豚皆被指定為海洋保護生物，一旦在出海捕魚時發現海龜、印太江豚卡在漁網上或瀕臨死亡，一定要即時向海洋警察署報案。

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