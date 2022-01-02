北市防疫旅館吃得到鳳梨釋迦　台東縣府分享鮮凍即時包

▲台東鳳梨釋迦入住防疫旅館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「新年好事連連，把好釋帶回家」為讓更多民眾品嘗台東鳳梨釋迦的酸甜美味，台東縣長饒慶鈴2日帶著新推出的鮮凍鳳梨釋迦便利包直送台北防疫旅館，希望將滿滿的祝福分享給入住旅客，並與台北旅館商業同業公會及台北市政府聯手推廣台東釋迦。

饒慶鈴表示，台東鳳梨釋迦正值產季，不過，今年冬天鳳梨釋迦銷售面臨挑戰，縣府除了積極開拓全聯、全家及家樂福等通路市場，也積極接洽企業團購，另將持續輔導農會及農民朋友生產優質果品，以冷凍或加工方式打入國際市場，創造農民更多收益。此次特別以冷凍技術研發出截切鮮凍鳳梨釋迦便利包，方便食用且保持營養，解凍後也能呈現鮮果的風味，台東縣政府先提供共16888份鮮凍鳳梨釋迦給全台北市163間防疫旅館、11450 間房，給入住防疫旅館的旅客，讓年節返台的民眾可以嚐到釋迦的美味，也使隔離的防疫餐更營養豐富。

台北旅館商業同業公會韋建華理事長說明，台東優質的農產非常值得推薦給國人，無論是台東夏雪及台東釋迦，都受到各界的喜愛，尤其今年鳳梨釋迦產季遇到銷售上的困難，已於第一時間訂購1000盒鳳梨釋迦外，也於記者會直接響應饒慶鈴縣長，分享鮮凍鳳梨釋迦便利包給防疫旅館的民眾，拋磚引玉希望能夠為台東農民帶來更多訂單。