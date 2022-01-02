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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

記者袁茵／台北報導

北市2日再增加1間防疫旅館爆出疑似群聚，皆是感染Delta病毒，分別為案16941、案17181，且後者因為檢疫期滿時陰性，直至自主健康管理期間才染疫，所以過程中曾到幼兒園接小孩。針對案17181足跡，台北市副市長黃珊珊表示，個案曾有去幼兒園、超商和早餐店，因為是在自主健康管理期間，所以足跡比較少。

指揮中心2日公布，新增案17181境外移入個案，個案於2021年12月26日檢疫14天期滿，但後來出現症狀採檢確診，回溯發現同間防疫旅館曾有案16941於12月22日確診，兩人房間相鄰且入住時間重疊，懷疑為旅館群聚事件。

台北市政府2日下午3時30分召開防疫記者會，黃珊珊指出，北市於1日接到案17181確診通報該案為30多歲本國籍男性，於2021年12月12日於中國大陸入境，返台時入住到北市某家防疫旅館，直至12月26日居家檢疫期滿後，進行7天自主健康管理，但到了自主健康管理第6天（1月1日）身體不適，使用家用快篩劑測出陽性。

黃珊珊提及，個案因為已進入自主健康管理第6天，所以有和同住家人生活、外出行程，確診時Ct值為18.1，2日再採Ct值19，屬於傳染性高、風險較高個案，且因為有社區足跡，「是我們比較擔心的。」

被問到案17181足跡，黃珊珊表示，只有幾個地方而已，因為個案在自主健康管理，所以足跡比較少，且工作地為中國大陸，大部分都在家，僅有接送小孩上課，個案曾有去幼稚園接小孩、超商、早餐店等，目前都已經完成清消，會進一步清查電信足跡。

▼黃珊珊召開北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼黃珊珊召開北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼案17181疫調報告、防疫旅館規格升級。（圖／北市府提供）

▲▼案17181疫調報告、防疫旅館規格升級。（圖／北市府提供）

▲▼案17181疫調報告、防疫旅館規格升級。（圖／北市府提供）

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