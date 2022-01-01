桃市元旦升旗萬人參與　鄭文燦：盼帶領市府團隊發揮無限可能

▲桃園市長鄭文燦1日上午參加元旦升旗典禮，與上萬市民發願新年會更好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2022年桃園市元旦升旗典禮今年移師楊梅區舉行，市長鄭文燦帶領市府團隊與上萬市民參與，鄭文燦表示，今天是2022年元旦，代表新的一年活力與希望，他將帶領市府團隊與市議會繼續合作，發揮桃園的無限可能，也希望市民展開健康、微笑、自信與一整年滿滿活力，期許今年會更好。

▲桃園市元旦升旗典禮，學生儀隊緩緩升起國旗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「桃園市2022年元旦升旗典禮暨健走活動」上午8時許在楊梅區四維兒童公園舉行，有來自桃園市各區市民上萬人扶老攜幼參與，在台語金曲歌王蘇明淵領唱國歌後舉行升旗儀式，儀式簡單隆重。

▲桃園市長鄭文燦1日主持元旦升旗典禮後期許，新的一年桃園會更好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今天則有逾萬名市民參與，這代表台灣防疫有成，生活逐漸回到日常。新的一年，將帶領市府團隊與市議會持續合作，發揮桃園的無限可能，也期盼大家透過健走，展開健康、微笑、自信與一整年滿滿的活力，期望今年將會變得更好。

鄭文燦提及，台灣積極面對疫情挑戰，讓世界看到台灣優異防疫成績，也得到眾多國家支持，進而提升「台灣價值」。桃園市位居國門第一線，守護台灣通過疫情考驗，大幅提升城市的韌性，感謝市府團隊、醫護團隊、防疫人員與全體市民合作努力，讓社會逐漸回到正常生活，但面對全球新的Omicron病毒株挑戰，仍須嚴守防疫第一線，落實春節入境檢疫專案、提升疫苗覆蓋率、完善醫療整備工作，守護好社區的每個角落。

▲桃園市元旦升旗典禮暨健走活動，上萬市民扶老攜幼向前行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，今年是他任期的最後一年，一定會帶領市府團隊把握時間完成每一件工作，一天當三天用。桃園已成為宜居宜業城市，他將持續讓每一位市民、每一個家庭在桃園好工作、好生活。未來也要持續吸引更多企業來桃園投資，更多家庭選擇落腳桃園，更多年輕人來此追求人生的夢想，市府團隊也將持續努力，完成市民心中的夢想。

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