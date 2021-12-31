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跨年春節群聚恐增Omicron感染風險　南投籲民眾速打疫苗勿鬆懈

▲南投縣衛生局籲民眾速打新冠疫苗、防疫勿鬆懈。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局籲民眾速打新冠疫苗、防疫勿鬆懈（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

Omicron已成全球主要流行病毒，中央疫情指揮中心30日公布，目前國內Omicron變異株個案累計59例（均境外移入）、55例屬突破性（疫苗失敗）感染，24日以來一週新增境外移入32例Omicron及6例Delta病例；南投縣衛生局提醒民眾，連假跨年出遊、春節返鄉入境都會增加群聚機會，應儘快接種疫苗、力行防疫，不能鬆懈。

南投縣衛生局陳南松表示，國內目前雖無本土病例，但春節期間將有大量國外返鄉或入境遊客，加上連假跨年休閒活動更加活絡，民眾群聚及密集接觸機會增多，呼籲社區及民眾防疫絕不可鬆懈；尤其Omicron變異株侵襲全球，世界各國、不論醫師或專家都極力建議呼籲應儘快接種疫苗，打好打滿，才能預防及面對重症及死亡的威脅。

衛生局指出，目前南投縣疫苗量充裕，且針對65歲以上長者「打疫苗送百元禮券」的催打活動仍持續進行，請尚未接種疫苗的民眾，包括尚未接種第2劑、符合接種第3劑追加劑者，踴躍前往縣內各衛生所、合約醫院及診所進行疫苗接種；各醫療院所接種時間均已公布於該單位的官網或臉書粉絲專頁，請民眾逕自上網或電話查詢即可，隨到隨打、非常方便。

▲Omicron變異株侵襲全球，南投縣政府呼籲民眾務必落實防疫。（圖／南投縣政府提供）

此外，中央疫情指揮中心27日宣布12月28日至1月10日維持疫情二級警戒，因應各地跨年活動特別提供跨年大型活動，籲請主辦單位及民眾都能協助配合防疫準備注意事項：

一、主辦單位應遵守指揮中心二級警戒公告措施：
（一）應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施；（二）除指定販賣區外，場內不得販售飲食；（三）室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。
二、活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。
（一）除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食(補充水分除外)、拍照等得免戴口罩之例外情形；（二）主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃；（三）違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。

三、居家檢疫、居家隔離、（加強）自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。違反者將從重處罰。

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