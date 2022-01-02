柯文哲府外獨站40分　蔡壁如批總統府失格：會被世界笑

記者黃巈禾／台北報導

總統府與元旦升旗典禮主辦方以疫情為由，安排與會的台北市長柯文哲先置現場站定位，當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，這一站就是40分鐘，總統府挨批政治操作。民眾黨立委蔡壁如2日批評總統府刻意升格，打臉總統蔡英文說的「持續走向全世界」。

蔡壁如表示，按往例，首都市長每年升旗典禮都會應邀出席，只是今年台北市長柯文哲被「因為防疫」，一個人在冷風中「被罰站」40分鐘，事後總統府只有一聲「請見諒」，好一個民進黨式的道歉：反正我都這麼無禮了，不然你要怎樣。

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



蔡壁如指出，這已經是蔡總統第六次的升旗典禮，不要說是工作人員的失誤，若要說不是刻意，那就是總統府螺絲鬆了，網路上有人說這是故意針對柯文哲，讓他穿小鞋、是小學生式的惡作劇，要讓柯文哲難看，「何等可笑！國事如麻，竟然把心思放在這種可笑的惡作劇上？」

蔡壁如還說，幸好被罰站的是柯文哲，還有體力在寒風中罰站40分鐘，若是其他貴賓，難道也一樣讓他們站在風中，近距離欣賞泱泱大國的儀隊操練？ 這是一個失格的典禮、失格的執政團隊！對於總統府的刻意失格，實在打臉總統元旦談話說的「持續走向世界」，這樣會被世界笑。