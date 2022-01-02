柯文哲府外「罰站40分鐘」　她痛批政治操作：果然很民進黨

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者張靖榕／綜合報導

總統府元旦進行升旗典禮，柯文哲市長卻被拍到獨自在室外「罰站」近40分鐘，並未被邀進府內拍照，引起爭議；對此民眾黨發言人楊寶楨表示，才進入選舉年第一天就急著進行粗糙的政治操作，「果然很民進黨」。

楊寶楨1日在臉書發文，表示柯文哲在升旗典禮當天早上依時間抵達現場，卻未被邀進府內拍照，而是被指引到室外就定位，竟然獨自一人站在室外將近40分鐘，看三軍樂儀隊的演出，而總統府回應表示府內準備人數已超過80位人員，基於防疫考量才比照其他重要貴賓的方式，先安排柯市長到活動場地就位，「等等，這裡由府方敢說，我還不敢聽。」

楊直指去年12月26日蔡英文總統出席府方舉辦的「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，現場人數肯定破百，而且大家都沒戴口罩，「你跟我說『防疫考量』？所以過沒幾天，跨了個年，總統府內超過80人，就已達上限，首都市長也無法排在名單內？」

楊更批評去年10月28日指揮中心就已宣布取消集會活動人數上限，府方回應站不住腳，讓她痛批「進入2022選舉年，才第一天，就這麼急著進行這粗糙的政治操作，果然很民進黨。」