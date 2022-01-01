　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲獨站40分鐘還遭譏「總統閱兵」　高思博批總統府非常失禮

▲柯文哲元旦獨自看著三軍儀隊操演，被形容是「柯總統閱兵」。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

▲柯文哲元旦獨自看著三軍儀隊操演，被形容是「柯總統閱兵」。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者蘇晏男／台北報導

總統府與元旦升旗典禮主辦方研議後，以疫情為由安排與會的台北市長柯文哲在工作人員引導下，先置現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」。對於府方的安排，國民黨中常委高思博批評非常失禮，國家大事應不分黨派一同做好，怎麼一聲見諒就沒了。

2022年總統府元旦升旗典禮清晨5時許登場，當進入國防部三軍儀隊操演階段，直播畫面呈現柯文哲獨自一人站著看儀隊進場、表演到撤場，被形容是「柯總統閱兵」；而直到操演結束，總統蔡英文才率副總統賴清德在內等多位官員自總統府內走出，並到下台站定位。

柯文哲約莫清晨5時40分到場，蔡英文則約在早上6時20分現身，因此柯40分鐘皆獨自一人站著。對於此安排，總統府發言人張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員。因此，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵也說，「如有安排不周之處，請柯市長見諒，總統府也感謝柯市長今天的出席。」

然而，高思博不埋單府方的回應，透過臉書表示，元旦升旗也算重要大事了，這樣讓一個首都市長，在清晨的寒風中，罰站40分鐘，真的是非常失禮的一件事。就算民進黨跟柯文哲有什麼不可化解的深仇大恨，在這種場合搞成這樣，實在是貽笑大方。

高思博批評，總統府給出的理由也是非常可笑，假如今天到場的是國外貴賓，難道也是一樣吹冷風罰站，沒有任何配套方式嗎？這種國家大事，應該是不分黨派，一同把事情作好，真的出包了，也該尊重地方首長說聲道歉吧，怎麼只給個爛理由，然後一聲見諒就沒了。

對於府方的安排，北市府發言人陳智菡回應，柯文哲是非常守時的人，按照表定時間到達總統府後，就由工作人員引導到指定位置觀看閱兵與儀隊表演，後續也有其他貴賓陸續抵達。

陳智菡說，媒體報導後，北市有接到總統府致意，柯文哲了解辦理大型活動必定有諸多考量，希望大家新的一年正向思考，聚焦在精彩的節目內容，籌委會非常辛苦，他不會在意。

其他人也看了這些...

蔡英文元旦談話全文看這裡！　2022年穩健執政4大主軸曝光
蔡英文拋「四管齊下」顧民生　聚焦解決房物價、推加薪、增福利
軍事不是解決兩岸分歧選項　蔡英文元旦喊話北京：防止軍事冒進主義擴張

更多熱門新聞...

「今年是戰鬥的一年！」　朱立倫元旦談話：堅定黨紀、團結贏得2022
柯文哲參加升旗變「柯總統閱兵」？　總統府揭原因：請柯市長見諒
一個人的閱兵？柯文哲獨站儀隊前　北市府：市長不會在意

ET快訊
麥片裡驚見「整袋冰毒」　地方媽媽嚇壞：每天餵孩子吃
柯文哲獨站40分鐘遭譏「總統閱兵」　他開炮總統府：非常失禮
元旦紅包來了！「這族群」能領3萬元
遭工作人員爆「腳本早就給了」　邰智源揪出他發聲
「露鳥俠」出沒板橋街頭！看到女子就脫褲
大哥爽拿1800萬透天　她公審「住破房生2孫」被砲翻
快訊／《木曜4》台北跨年被狠批0分！Lulu說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲獨站40分鐘還遭譏「總統閱兵」　藍中常委批總統府非常失禮

蔡英文元旦文告拋執政4主軸　國民黨：與民眾感受落差如平行台灣

蔡英文新年談話首度未提中華民國　她酸：反正快卸任不想再演了

卸任後回去當醫生？柯文哲坦言「不曉得」：先回台大報到

林靜儀拿朱立倫駁「空降說」　國民黨反問：在中二住過幾天？

顏寬恒嗆于北辰為通告費出賣靈魂　林靜儀：不必如此對待舊黨員

嗆完于北辰　顏寬恒再轟綠媒、林靜儀「視聽閱讀有障礙」

影片曝光！柯文哲總統府前「1人閱兵」　網激論：神預言2024？

顏寬恒元旦口誤「中華民國生日快樂」　陳柏惟：對你的沒料早無期待

一個人的閱兵？柯文哲獨站儀隊前　北市府：市長不會在意

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

林心如一口氣追完《華燈2》直喊好空虛　 小禎看到最後大傻眼！他「爆雷兇手」網罵爆　

看撈麵不斷逼近...萌妹露疑惑表情　秒拿空水杯「假喝2口」掩飾尷尬！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

五月天跨年「愛河上開唱」　絢爛煙火照亮高雄

柯文哲獨站40分鐘還遭譏「總統閱兵」　藍中常委批總統府非常失禮

蔡英文元旦文告拋執政4主軸　國民黨：與民眾感受落差如平行台灣

蔡英文新年談話首度未提中華民國　她酸：反正快卸任不想再演了

卸任後回去當醫生？柯文哲坦言「不曉得」：先回台大報到

林靜儀拿朱立倫駁「空降說」　國民黨反問：在中二住過幾天？

顏寬恒嗆于北辰為通告費出賣靈魂　林靜儀：不必如此對待舊黨員

嗆完于北辰　顏寬恒再轟綠媒、林靜儀「視聽閱讀有障礙」

影片曝光！柯文哲總統府前「1人閱兵」　網激論：神預言2024？

顏寬恒元旦口誤「中華民國生日快樂」　陳柏惟：對你的沒料早無期待

一個人的閱兵？柯文哲獨站儀隊前　北市府：市長不會在意

神煩女主角「背叛閨蜜又劈腿」　《艾蜜莉》第二季被酸綠茶婊養成記

配合藍色公路北南連結轉運　新園鹽埔漁港客貨運專區動土

法國今接「歐盟輪值主席國」　歐中關係前景受矚

桃園「廚餘全回收」2022元旦起上路　不再區分生、熟廚餘

柯文哲獨站40分鐘還遭譏「總統閱兵」　藍中常委批總統府非常失禮

2022新浪潮　桃園市立圖書館「玩具」列入重要館藏推廣

部東醫年終中大獎！神秘人贈福址車超低調　感謝贈車儀式全免

台中跨年夜10人當街亂鬥　開山刀VS國旗杆再逮2人主嫌聲押

遭工作人員爆「腳本早給了」還被0分　邰智源揪出他發聲了！

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

柯文哲參加升旗變「總統閱兵」？　總統府說明原因

人潮回不來！北市跨年晚會塞不滿　北捷運量衰退60萬人次

總統府升旗典禮有正妹醫師！　爆紅「熱舞新娘」任國歌領唱

侯友宜「最美背後靈」傳將出戰新莊　戴湘儀回應了

于北辰退黨挺林靜儀　顏寬恒怒斥：為3000元出賣自己的靈魂

影片曝光！柯文哲總統府前「1人閱兵」　網激論：神預言2024？

快訊／蔡英文2022新年談話：台灣將重返全球前20大經濟體

蔡英文元旦談話全文看這裡！　2022年穩健執政4大主軸曝光

退黨後公開挺林靜儀「一定要贏」　于北辰：我挺正義、不挺派系　

柯文哲一個人的閱兵　北市府：市長不會在意

告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

揮別2021家暴陰霾　高嘉瑜曬美照：感謝老天爺給我轉大人的機會

蔡英文、賴清德出席元旦升旗　陳時中率醫護領唱國歌

連假出遊潮！跨年夜北捷運量跌62.6萬人次

更多熱門

相關新聞

蔡英文元旦文告拋執政4主軸　國民黨：與民眾感受落差如平行台灣

蔡英文元旦文告拋執政4主軸　國民黨：與民眾感受落差如平行台灣

總統蔡英文今發表元旦文告，提出2022年穩健執政的四大主軸。國民黨文傳會批評，談話內容過度美化現狀與政績，與民眾感受有落差如同「平行台灣」。在「維持經濟發展動能」部分，國民黨表示，試問2021年四次大跳電，如何穩固企業投資信心？「鞏固社會安全體系」，國民黨列舉，2021年光是見諸報章的治安事件就有立委高嘉瑜被恐怖情人暴毆、超商店員被刺死跟挖眼、丁允恭為首的酒駕事故頻傳、新生兒創史上最低。此外，蔡總統提出「持續走向世界」，然而上任五年斷交8個邦交國至今仍無應對之道，能不汗顏？

台南星星幫元旦升旗健走祈福

台南星星幫元旦升旗健走祈福

蔡英文新年談話　首度未提中華民國

蔡英文新年談話　首度未提中華民國

百貨搶攻元旦商機　統一時代福袋、新光三越獨家伴手禮吸客

百貨搶攻元旦商機　統一時代福袋、新光三越獨家伴手禮吸客

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

關鍵字：

柯文哲閱兵元旦高思博

讀者迴響

熱門新聞

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

D社突發詭異影片「整排偶像」：世上沒有完美秘密！

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

2022年3星座桃花運最旺

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

金剛認了交往1年多「常和小嫻大吵」！

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面