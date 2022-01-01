柯文哲獨站40分鐘還遭譏「總統閱兵」　藍中常委批總統府非常失禮

▲柯文哲元旦獨自看著三軍儀隊操演，被形容是「柯總統閱兵」。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者蘇晏男／台北報導

總統府與元旦升旗典禮主辦方研議後，以疫情為由安排與會的台北市長柯文哲在工作人員引導下，先置現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」。對於府方的安排，國民黨中常委高思博批評非常失禮，國家大事應不分黨派一同做好，怎麼一聲見諒就沒了。

2022年總統府元旦升旗典禮清晨5時許登場，當進入國防部三軍儀隊操演階段，直播畫面呈現柯文哲獨自一人站著看儀隊進場、表演到撤場，被形容是「柯總統閱兵」；而直到操演結束，總統蔡英文才率副總統賴清德在內等多位官員自總統府內走出，並到下台站定位。

柯文哲約莫清晨5時40分到場，蔡英文則約在早上6時20分現身，因此柯40分鐘皆獨自一人站著。對於此安排，總統府發言人張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員。因此，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵也說，「如有安排不周之處，請柯市長見諒，總統府也感謝柯市長今天的出席。」

然而，高思博不埋單府方的回應，透過臉書表示，元旦升旗也算重要大事了，這樣讓一個首都市長，在清晨的寒風中，罰站40分鐘，真的是非常失禮的一件事。就算民進黨跟柯文哲有什麼不可化解的深仇大恨，在這種場合搞成這樣，實在是貽笑大方。

高思博批評，總統府給出的理由也是非常可笑，假如今天到場的是國外貴賓，難道也是一樣吹冷風罰站，沒有任何配套方式嗎？這種國家大事，應該是不分黨派，一同把事情作好，真的出包了，也該尊重地方首長說聲道歉吧，怎麼只給個爛理由，然後一聲見諒就沒了。

對於府方的安排，北市府發言人陳智菡回應，柯文哲是非常守時的人，按照表定時間到達總統府後，就由工作人員引導到指定位置觀看閱兵與儀隊表演，後續也有其他貴賓陸續抵達。

陳智菡說，媒體報導後，北市有接到總統府致意，柯文哲了解辦理大型活動必定有諸多考量，希望大家新的一年正向思考，聚焦在精彩的節目內容，籌委會非常辛苦，他不會在意。

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