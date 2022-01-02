柯文哲府外寒風獨站40分、尷尬閱兵　謝立功要蔡英文道歉

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲元旦到總統府參加升旗典禮，一改過去先入府合影，而是直接在現場站定位，一站就是40分鐘，期間碰上三軍儀隊演出，畫面呈現柯文哲獨自一人看表演，遭譏宛如「柯總統閱兵」。總統府事後澄清，基於防疫考量，由工作人員引導柯文哲先就位，請柯文哲見諒。對此，民眾黨秘書長謝立功要求總統蔡英文道歉，並追查是否有人故意陷總統於不義。

總統府發言人張惇涵1日表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，已超過80位人員，因此，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位，「如有安排不周之處，請柯市長見諒，總統府也感謝柯市長今天的出席。」

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

對此，謝立功表示，柯文哲被故意惡整，有人嘲笑、有人同情，如果是你，被人利用元旦升旗典禮變相罰站，你會怎麼想？柯文哲是一個老實人，曾在台大急診室救活無數生命，在投身政治後每天盡心戮力從公，時刻分秒為民，而執政黨卻讓柯文哲罰站，說明為了防疫，這有點牽強。

謝立功認為，這不是意外，而是被刻意編排的場景，總統府是多嚴謹的一個「衙門」，多少文職官員，辦過多少慶典，應該是經驗豐富，竟發生這樣過失，若一位負責任的國家元首，懂得對人的基本尊重肯定會出面公開道歉，至於民眾黨主席、台北市長柯文哲也應該有不被罰站的權利，「我以民眾黨秘書長身分，要求蔡英文總統公開道歉！並追查是否有人故意陷總統於不義！」