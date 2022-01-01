高清畫面瘋傳！柯文哲「元旦一人閱兵」　鄉民炸鍋：提早完成夢想

▲柯文哲獨自「閱兵」，畫面引發鄉民噴笑。（圖／共訊畫面）



網搜小組／劉維榛報導

元旦升旗總統府，今年以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為主題，台北市長柯文哲受邀參與升旗時，卻出現他「獨自一人閱兵」的爆笑畫面，讓鄉民狂炸鍋笑回，「提前完成夢想」、「排擠的邊緣人」！

由於柯文哲今年沒有先入府內合影，而是直接在工作人員引導下，到戶外現場站定位，恰巧柯文哲抵達現場定位時，正好是三軍樂儀隊的演出，由於貴賓區域只有柯文哲隻身一人，後方站了一整排身穿軍服的軍方人員；他的前方則是三軍儀隊的演出，畫面顯得格外突兀，甚至被形容像是「總統閱兵」。

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影片曝光後，讓PTT鄉民狂重播笑虧，「好好笑，那角度近距離看閱兵不好嗎」、「完成了他的夢想」、「感動～阿北提早當總統了」、「提早兩年練習」、「真的有像總統閱兵，超屌」、「 重點只有他一個也太刻意了」、「笑了，直接被惡搞」、「搖滾區欸，不好喔」。

對此，北市府發言人陳智菡表示，柯文哲市長是非常守時的人，按照表定時間到達總統府後，就由工作人員引導到指定位置觀看閱兵與儀隊表演，後續陸續有其他貴賓抵達。

陳智菡說，媒體報導後，北市有接到總統府致意，柯市長了解辦理大型活動必定有諸多考量，希望大家新的一年正向思考，聚焦在精彩的節目內容，籌委會非常辛苦，他不會在意。

▼柯文哲站搖滾區。（圖／共訊畫面）