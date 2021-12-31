新北青年局長錢念群曾任黃敏惠秘書　侯友宜：我對她期待很高

▲新北市政府青年局人事發布，前記者錢念群為首任局長。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市政府青年局明天正式成立，由錢念群擔任首任青年局局長，而錢念群不僅是媒體出身，也曾是嘉義市長黃敏惠的隨行秘書。新北市長侯友宜31日受訪時表示，錢念群對很多公共議題有她的態度跟想法，也曾經提供新北市很多青年政策的方向，至於她以往經歷不需要瞭解太多，最重要的是她願意挑起責任，「我對她期待很高。」

今年36歲的錢念群畢業於台北大學公共行政學系、台灣大學政治學研究所，主修公共行政，學生時期活躍於青年及公共議題，畢業後，曾在美國舊金山市議員辦公室擔任實習法務助理，協助政策及法案分析。回台後，擔任記者以及青創事業創辦人等。

侯友宜表示，錢念群是青創的年輕人，對很多公共議題有她的態度跟想法，早期在青年事務委員會就有見面也接觸過，她曾經提供新北市很多青年政策的方向。讓年輕朋友用優秀、積極、負責的態度，去面對新北市所有的青年的需求，努力認真的做事，只要大家同心齊力，相信可以做出一番成績。

侯友宜表示，未來青年局絕對不會是單獨一個局，會需要更多局處給予協助，負責青年朋友最關心的就業、創業、福利，以及面對像高房價、薪資等問題，「錢念群非常的優秀，我也希望她能做出成績，我們都會全力的一起並肩作戰。」

對於是否知道錢念群曾是嘉義市長黃敏惠的隨行秘書，侯友宜則說，她以往的過去我們並不需要瞭解太多，最重要的是她願意挑起責任，全力以赴，把事情做好，才是最重要，而且一定要做出成績來，「我對她期待很高。」